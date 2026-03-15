Ring Royale 2026: Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan empujones previos a la pelea (VIDEO)

Ciudad de México. - Este domingo 15 de marzo de 2026, a las 18:30 horas en la Arena Monterrey, se llevará a cabo la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral con motivo del Ring Royale 2026, evento organizado por Poncho de Nigris. Además, el show contará con enfrentamientos de Aldo de Nigris y Nicola Porcella, así como otro de los más comentados: el de Abelito y Bull Terrie.

¿Qué sucedió exactamente?

Todo comenzó el sábado 14 de marzo de 2026, cuando las dos famosas tuvieron que medirse en la báscula. La situación se tensó durante el careo, pues ambas se mantuvieron varios segundos mirándose fijamente. Según los videos que circulan en redes sociales, la acción inicial la tuvo la esposa de Poncho, quien empujó con el pecho a la creadora de contenido. A partir de ahí se desataron varios empujones en los que participó Karely Ruiz.

En un momento, el personal de seguridad tuvo que intervenir para intentar separar a las contrincantes. Incluso, el exmiembro de La casa de los famosos México se interpuso entre ambas con el objetivo de que la situación no escalara. Por el momento, la conductora regiomontana y la influencer se han limitado a compartir historias relacionadas con el show, que hoy podrán disfrutar los fans y el público en general.

Karely Ruiz

En lo que respecta a redes sociales, las opiniones están evidentemente divididas. Algunos apoyan a Marcela Mistral y están casi seguros de que ella será la vencedora; otros, por su parte, aplauden a Karely Ruiz. De igual manera, hay quienes consideran que todo este espectáculo previo es por demás ridículo e innecesario. Sin embargo, ahora solo queda esperar los resultados finales.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Karely Ruiz y Marcela Mistral?

Todo se remonta a mediados de 2019, durante un programa de televisión llamado Mitad y Mitad, cuando Mistral cuestionó el trabajo de Ruiz como influencer y la venta de contenido digital: "¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? Por gente como tú, los padres no dejan que sus hijos usen internet". Incluso, Poncho de Nigris intervino para señalar que la artista estaba molesta porque la joven le superaba en número de seguidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui