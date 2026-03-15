Timothée Chalamet y Jacob Elordi, entre los actores mejor vestidos en los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el primer momento de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, las celebridades han estado bajo el ojo público ante los millones de espectadores y sobre todo, especialistas en modo, que junto al público, ya eligieron a los actores mejor vestidos durante la ceremonia de entrega de la estatuilla dorada, como el actor nominado, Timothée Chalamet, y el reconocido como el galán del año, Jacob Elordi.

Después varios meses de preparaciones y de espera con altas expectativas por el público, este 15 de marzo del 2026, se está realizando la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que se vio desfilar a los nominados, invitados especiales y los presentadores por la alfombra roja. Como en cada año, en TRIBUNA DEL YAQUI , ademas de las mujeres, como Elle Fanning, también te presentamos los que fueron señalados como los mejor vestidos en redes sociales.

Los Ahn Hyo-seop

El actor surcoreano llegó a su primera ceremonia de los Oscar, gracias a su participación en el exitoso filme, K-Pop Demon Hunters, que ganó como Mejor Película Animada, en la que presta su voz a Jinu, el líder del grupo Saja Boys, con un 'look' estilo old Hollywood con un traje negro.

"KPop Demon Hunters" stars May Hong, Ji-young Yoo and Ahn Hyo-seop react to sequel news at the #Oscars! pic.twitter.com/wRVxuZqZAI — ExtraTV (@extratv) March 15, 2026

Shaboozey

El cantante de country llegó a los Oscar con un traje de corte victoriano, negro, con camisa de seda blanca de cuello alto, del diseñador mexicano, Patricio Campillo.

Shaboozey teases what’s coming in his highly anticipated “Sinners” performance at the #Oscars: “It’s really going to blow some people away.” pic.twitter.com/GP9vgZSjNR — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 15, 2026

Hudson Williams

El actor de Heated Rivarly en un traje de Balenciaga y joyas Bvlgari.

Hudson Williams en la alfombra roja de los #Oscars pic.twitter.com/u14LSTsuDK — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) March 15, 2026

Timothée Chalamet

Como era de esperarse, Chalamet, al igual que su pareja, Kylie Jenner, fue considerado como uno de los más elegantes y mejor vestidos, al optar por usar un traje blanco de sastre monocromático, diseñado por Sarah Burton personalizado de Givenchy, a su medida.

Timothée Chalamet, his sister Pauline Chalamet, and Kylie Jenner share a sweet moment at the #Oscars. uD83DuDE0D #AwardsSeason pic.twitter.com/yKpBvV1xbj — E! News (@enews) March 15, 2026

Jacob Elordi

Como se sabe, el actor de Frankenstein, que da vida al monstruo, este último año ha sido considerado como el principal galán de Hollywood, por lo que su presencia en esta ceremonia de entrega no pasó desapercibida, y fue considerado como uno de los mejores con su esmoquín negro clásico.

Jacob Elordi llegando a los Oscars en compañía de su mamá con un elegante tuxedo de Bottega Veneta. uD83DuDE0DuD83DuDD25



CC: WWD pic.twitter.com/ah8tvFeZnT — EstiloDF (@EstiloDF) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui