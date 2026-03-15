Timothée Chalamet, sin estatuilla dorada: 'Marty Supreme' pierde todas las nominaciones al Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El polémico actor de origen estadounidense, Timothée Chalamet, no tuvo la mejor noche de su vida este domingo 15 de marzo, debido a que se fue de los Premios Oscar 2026 con las manos vacías, pues no obtuvo ni una estatuilla dorada, debido a que su película, Marty Supreme, en la que fue actor principal y parte del equipo de producción, tristemente perdió todas sus nominaciones.

Con cientos de celebridades desfilando por la alfombra roja y conociendo al fin a los ganadores de todas las categorías, como Mejor Canción Original, entregado a Golden de Las Guerreras del K-Pop, este domingo 15 de marzo del 2026, se ha realizado la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y uno de los famosos presentes que está dando más de que hablar, es el novio de Kylie Jenner.

El actor llegó a la ceremonia con unas muy altas expectativas de por lo menos llevarse un galardón al estar nominado a nueve categorías: Mejor Película, Mejor Actor Principal, siendo él, Mejor Director, Joshua Safdie, Mejor Guion Original, escrito por Ronald Bronstein y Joshua Safdie, Mejor Montaje, por Ronald Bronstein, Mejor Fotografía, por Darius Khondji, Mejor Diseño de Producción, por Jack Fisk y Adam Willis, Mejor Diseño de Vestuario, por Miyako Bellizzi y Mejor Dirección de Casting, por Jennifer Venditti.

Sin embargo, pese a que era favorita para al menos tener el premio a Mejor Película y Mejor Actor Principal, desgraciadamente, el filme que se basa en la historia del campeón de ping pong, Marty Reisman, no obtuvo ni una sola de las estatuillas doradas por las que compitió, perdiendo ante Sinners, Frankenstein y Una Batalla Tras Otra, que aunque también fueron muy nombras, en votaciones públicas se mantuvieron por debajo en popularidad.

Pero, el actor de famosos filmes como Wonka y Dune, no solamente tuvo un golpe a su ego al no llevarse ninguno de los nueve premios, sino que a lo largo de la noche, varios famosos, como Alexandre Singh, se burlaron de sus comentarios que realizó en contra del ballet y de la ópera, que tachó de ser una de las artes muertas que están tratando de revivir desesperadamente en Hollywood y alrededor del mundo.

One of the Oscar winners for Live Action Short Film, Alexandre Singh, just took a whack at Timothee Chalamet and some in the crowd cheered uD83DuDC80 #Oscars pic.twitter.com/09oiRbbL64 — Queens of Bravo (@queensofbravo) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui