"Tocó mis pec…": Víctima de Jeffrey Epstein acusa al expríncipe Andrés de abusar de ella a los 17 años

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta, el nombre del expríncipe Andrés está dando de que hablar, debido a que una mujer que dice ser una de las víctimas de Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual, acaba de brindar unas declaraciones en las que lo acusó de abusar de ella cuando solamente tenía 17 años de edad, afirmando que cuando se conocieron él le tocó su pecho sin permiso.

A casi un mes que se arrestara a Andrew Mountbatten-Windsor, las cosas se ponen mucho peor para él, debido a que la mujer identificada como Caroline Kaufman, de 32 años de edad, afirmó que a sus 17 años de edad, el exroyal abusó de ella en una de las fiestas del empresario estadounidense en Nueva York. La mujer declaró que pensó que iría a un casting de modelaje, pero al llegar solo parecía que estaba en un "mercado de carne" en el que era exhibida junto a otras mujeres, a las que también obligaron vestirse con un vestido negro.

En sus declaraciones, esto ocurrió en diciembre del 2010, fecha en la que se tomó la imagen de él sobre una chica rubia en el piso de una habitación, que fue filtrara en los documentos de Epstein del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, agregando que cuando el antiguo duque de York llegó, "se sentía como un rey" y que le daba miedo, por lo que solo quería irse de ahí: "Andrew sabe mucho más de lo que dice saber. Debería investigarse su relación con Epstein, ya que comprendía perfectamente la situación en esa casa".

Epstein y Andrew. Internet

De la misma manera, declaró que quedó en shock al ver que lo que creía su oportunidad en el modelaje, era un vil engaño, mientras los presentes le pedían que se calmara, que valdría la pena y se dejara llevar, pero ella estaba en pánico al saber lo que venía, en medio de lo que describió como un "ambiente sórdido", en el que decenas de chicas estaban en filas siendo observadas por el hermano del Rey Carlos III: "Parecía haber hasta 100 chicas, y algunas eran modelos. Había otros hombres y miraban a su alrededor con curiosidad. Pero quien más destacó fue Andrew, pues parecía ser la estrella del espectáculo".

Tras esto, comentó que el hijo de la fallecida Reina Isabel II, cuando la saludó le tocó el pecho, que ni siquiera se presentó o le preguntó su nombre, sino que solo la tocó y le preguntó su edad, y que cuando ella le comentó que 17, él parecía muy emocionado por ese motivo y veía a todas de una manera "juguetona" que "daba la sensación de que todas esas chicas estaban allí para que él eligiera, y que todo estaba preparado para él. No lo reconocí de inmediato, pero oí a las otras chicas hablar de ello".

No esperaría que alguien de la familia real actuara de la manera en que él lo hizo. Fue una forma muy vulgar de comportarse, y si alguien te organiza una fiesta así, eso dice mucho de ti. Esperaba que fueran elegantes, y esto fue vulgar. Era un tipo repugnante. Era casi como un burdel donde las chicas estaban alineadas y el tipo escogía a la que quería. Era un mercado de carne. Para él, las mujeres no eran más que trozos de carne", concluyó.

Caroline Kaufman a sus 17 años. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui