(VIDEO) Christian Nodal habla de la demanda contra Cazzu y explica por qué no quiere a Inti en redes

Texcoco, Estado de México. - Este domingo 15 de marzo de 2026 nuevamente está dando de qué hablar el reconocido cantante sonorense Christian Nodal tras unas recientes declaraciones que realizó ante la prensa durante una entrevista con el programa Sale el Sol sobre el futuro de su hija Inti, además de mencionar brevemente la demanda que mantiene contra su expareja y madre de la pequeña, Julieta Emilia Cazzuchelli.

¿Qué dijo exactamente?

Christian Nodal dejó muy en claro que no está de acuerdo con que Cazzu exponga a su hija en redes sociales, pues este asunto no es algo nuevo, ya que con anterioridad se ha mencionado que al esposo de Ángela Aguilar no le parece bien que la menor aparezca en las plataformas de la trapera argentina. Ahora, a pesar de que no mencionó directamente el nombre de la intérprete de Con Otra, sí se refirió al proceso legal.

"Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100 por ciento su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes", enfatizó cuando se le preguntó su opinión en caso de que Inti escogiera trabajar en la industria del entretenimiento, tal como lo hacen sus dos padres, quienes cuentan con una gran cantidad de fans alrededor del mundo.

Cazzu y su hija

"La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes", puntualizó el cantautor, quien últimamente recibe numerosos comentarios negativos. Incluso, el pasado 8 de marzo fue señalado en un tendedero de deudores alimentarios en Ciudad de México, tema sobre el cual, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el yerno de Pepe Aguilar no ha reaccionado a pesar de lo viral que se volvió.

Precisamente, el cantante del regional mexicano se presentó en concierto el 14 de marzo en el Palenque de Texcoco. Para este domingo 15 de marzo están programadas las presentaciones de Pancho Barraza y Vagón Chicano, mientras que el 16 de marzo ofrecerán show Distinto Norte; el 17 de marzo se presentarán Los Parras y Tigrillos; y el 18 de marzo será el turno de Aarón y su Grupo Ilusión, Gabito Ballesteros y El Bogueto, así como también de los populares Bellakath y DJ Foxy.

Fuente: Tribuna del Yaqui