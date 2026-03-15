(VIDEO) Conan O’Brien bromea con Timothée Chalamet sobre ópera y ballet en los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos. - Sin duda, el tema de conversación en los Premios Oscar 2026 han sido las recientes declaraciones de Timothée Chalamet, cuando dijo que "a nadie le importan realmente la ópera y el ballet". Esta frase, pronunciada en pleno domingo 15 de marzo de 2026, sigue siendo parte de la agenda mediática, especialmente después de que miembros de estas disciplinas artísticas arremetieran contra el novio de Kylie Jenner.

Durante la ceremonia de los Premios Oscar, el presentador Conan O’Brien lanzó una broma dirigida a Chalamet: "Tenemos muchísima seguridad esta noche·, dijo O’Brien ya situado en el escenario, y agregó con ironía: "Hay amenazas de un posible ataque de las comunidades de ópera y ballet". Las risas no se hicieron esperar y de inmediato las cámaras enfocaron al nominado a Mejor Actor por Marty Supreme.

Ante estas declaraciones, todo indica que Chalamet se lo tomó con humor y solo sonrió, al igual que su pareja, Kylie Jenner. No obstante, en redes sociales el asunto volvió a tomar fuerza y varios consideran que no debería ganar esta noche la estatuilla dorada. Por otro lado, algunos opinan que los demás deberían dejar pasar el tema, ya que no se relaciona con su talentosa actuación.

Timothée Chalame

Internautas más creativos empezaron a hacer ediciones con su atuendo, confeccionado por la casa de moda Givenchy, compuesto por un saco de corte cruzado, una camisa a juego y una corbata blanca. En plataformas como X (antes Twitter) le añadieron un tutú y mallas como bailarina de ballet, evidenciando que todavía no lo perdonan y que este escrutinio de la comunidad en la web continuará.

"Opera":

Porque Conan O’Brien mencionó comentarios de Timothée Chalamet sobre ópera y ballet en #Oscars pic.twitter.com/ZEiTEAZL1B — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 15, 2026

No todo ha sido negativo para Chalamet, pues antes de este episodio lo defendió el empresario canadiense y actor de Marty Supreme, Kevin O’Leary: "El chico es estupendo. Se llevó una mala fama con eso. Además, les dio mucha promoción a las casas de ópera y al ballet", aseveró, lo que generó un pequeño debate por sugerir que su comentario invisibilizaba a dicho ámbito artístico.

Fuente: Tribuna del Yaqui