VIDEO: Esposo de Karely Ruiz golpeó a Alfredo Adame; el actor de Televisa confirma que lo demandará

Nuevo León, Monterrey.- El muy polémico actor de melodramas y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente se viralizó en redes sociales, a causa de que no solo fue golpeada en el rostro por el DJ colombiano, Jhon Echeverry, actual paraje de la famosa influencer, Karely Ruiz, sino que también lo ha sido porque en entrevista la exestrella de Televisa acaba de confirmar que lo demandará y le advierte que no se le cruce enfrente.

El pasado sábado 14 de marzo de este 2026, se realizó el último pesaje y careo de todas las celebridades que van a combatir este domingo 15 de marzo en el Ring Royale, y como era de esperarse, los presentes dieron mucha polémica, pero sobre todo Adame que se hizo de palabras con Karely, quien le gritó: "¡ojalá pierdas, culero!", en referencia a su pelea contra Carlos Trejo, a causa de que este en varias ocasiones demeritó su trabajo y la acusó de solo ser un "pedazo de silicón".

Debido a este intercambio entre los famosos, el DJ no dudó en defender a su pareja y le dio un fuerte puñetazo a Adame, quien poco después de todo este alboroto, le pidió a Poncho de Nigris que le prohíba el paso al evento a Echeverry, asegurando que su lo ve "le voy a partir la madre", a lo que declaró que era un "salvaje" y que diera gracias que no le paso nada o ya estaría preso.

Pero, no conforme por exigir que no se le permita entrar al evento, en una entrevista con Dayane Chrissel, en la que el actor aseguró que el golpe le provocó vértigo y al haberlo atacado por la espalda, va a interponer una demanda, declarando que cometió un delito grave por el que debe de pagar: "Obviamente va a haber una denuncia penal, ya me mandaron la reforma al código penal del estado de Nuevo León y bueno, cometió un delito grave, muy grave que lo puede llevar a la cárcel. Sé que es colombiano y lo voy a tratar de sacar del país".

Finalmente, aseguró que el intérprete de La Cobra, y creador de este importante evento deportivo, va a demandarlo también porque puso en riesgo que se pudiera realizar la pelea estelar, debido a que si le hubiera dado un mal golpe pudo haberlo lastimado de verdad: "Poncho de Nigris también lo va a demandar porque puso en peligro su... imagínate si hubiera pasado a mayores, se acaba la pelea, se acaba todo el show, todo el rollo; entonces va a denuncia penal totalmente, con toda la fuerza".

“Me tocó educar hoy al pinche anciano @alfredoadame.goldenboy para que le sigas diciendo p*ta a mi esposa, porque las mujeres se respetan!!!”, escribió el DJ. Además de justificar su reacción, Echeverry también expresó su postura respecto al combate principal del evento, en el que Alfredo Adame se enfrenta a Carlos Trejo: “Te tocó con los Gorillaz porque solo no puedes, ya estás muy aciano, ojalá y te partan tu madr* mañana”.

Fuente: Tribuna del Yaqui