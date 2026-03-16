Cazzu daría contundente respuesta a Christian Nodal tras anunciar demanda por "exponer" a Inti

Ciudad de México.- Después de que el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, brindara una entrevista en la que anunció demanda en contra de su expareja, la cantante de trap argentina, Cazzu, porque no le parece que exponga públicamente a su hija en común, Inti Nodal Cazzuchelli, en sus redes sociales, la famosa intérprete de Ódiame al parecer le habría dado una contundente respuesta.

Desde hace varios años que Nodal se encuentra en el centro del escándalo entre acusaciones en redes sociales de serle infiel a la intérprete de Nena Trampa con su actual esposa, la cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y de ser un deudor alimenticio de la hija que tuvo con ella, incluso la propia Cazzu ha dejado en claro que no considera que la pensión que él le pasa a la niña sea justa.

Aunque generalmente el intérprete de Adiós Amor no habla al respecto de estos escándalos, recientemente, en una entrevista para Sale el Sol, declaró que él no está feliz con la madre de su hija por la manera en que está exponiendo a su pequeña en sus redes sociales, pues él desea que sea la menor la que elija si desea estar en el mundo del espectáculo o no: "Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100 por ciento su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes".

Ante esto, señaló que él la demanda que interpuso a la creadora de temas como La Cueva y Con Otra, debido a esta inconformidad, debido a que desea que su pequeña de casi tres años, ya no pueda ser expuesta en las redes sociales de ninguna manera: "La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes". Como era de esperarse, la trapera argentina no se ha quedado callada.

Aunque la intérprete de Nada no habló públicamente, no compartió un comunicado y no dio una entrevista, a través de su cuenta de Instagram compartió varias fotos al lado de su primogénita con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, en la primera aparecen tomadas de la mano al bajar escaleras, en la segunda están por la orilla de la playa, y en la última, solo se ven los pies de Inti en unas zapatillas infantiles rosas. Pese a que no hizo mención alguna de Nodal y ni siquiera puso algún mensaje, esto fue tomado para muchos una contundente respuesta de que no dejará de compartir sus momentos con su bebé.

Fuente: Tribuna del Yaqui