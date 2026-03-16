¿Cómo enviar mensajes en WhatsApp sin datos móviles? Esta es la manera correcta de hacerlo

Ciudad de México.- En la actualidad, el uso de herramientas de mensajería se ha vuelto una parte esencial de la rutina diaria. La mayoría de las personas asumen que, sin datos móviles, es imposible usar WhatsApp. No obstante, la plataforma de Meta cuenta con una función que permite superar estos obstáculos. Se trata de la opción proxy, diseñada para momentos de urgencia o periodos donde el acceso a Internet se encuentra restringido.

Un servidor de este tipo funciona como un puente intermedio, pues en lugar de que el flujo de información viaje de forma directa desde tu equipo hacia la red principal, el tráfico pasa por un servidor que actúa como puerta de enlace. Empresas de protección digital señalan que este recurso ayuda a que el usuario se mantenga conectado con los servicios de mensajería incluso cuando las vías tradicionales están bloqueadas. Es decir, es un portal que enlaza tu dispositivo con el ecosistema de la aplicación.

Esto resulta de gran utilidad en regiones con censura o en sitios donde la infraestructura de telecomunicaciones ha sufrido algún daño. A pesar de que el tráfico pasa por un servidor externo, la seguridad del usuario no se ve comprometida. La empresa asegura que los mensajes mantienen el cifrado de extremo a extremo, garantizando que el contenido de las charlas solo sea visible para los participantes del chat. Ni los dueños del servidor intermedio ni la propia aplicación pueden observar lo que se escribe.

Instrucciones de uso

Para utilizar este recurso de forma correcta, es necesario seguir estos puntos de manera ordenada:

Halla una organización o persona que haya creado una red proxy y pídele que te comparta la dirección IP .

. Ingresa a la aplicación WhastApp en tu teléfono.

Entra al apartado de configuración o ajustes dentro de la plataforma.

Busca la categoría llamada "Almacenamiento y datos".

Ubica la sección destinada al "Proxy".

Activa el interruptor para habilitar la función en tu cuenta.

Selecciona la opción para establecer la dirección y escribe los números que recibiste (un código de cuatro grupos numéricos unidos por puntos).

Configura el puerto destinado a los textos para poder enviar palabras al instante.

Si deseas mandar archivos de fotos o grabaciones de voz, activa también el apartado de puerto multimedia.

Guarda los cambios realizados y confirma la operación con el icono de validación.

Se puede.



Solo tienes que añadir esta dirección IP al proxy de WhatsApp para desactivar la recepción de mensajes y listo. https://t.co/Iffla0bLyR pic.twitter.com/BnBYLxXten — Dominus II de la Sagra uD83CuDFF0uD83EuDD85?? (@dominustoletum) March 6, 2026

Aspectos a considerar

Es importante mencionar que este método tiene ciertas restricciones. Aunque permite el flujo de textos y archivos, no admite la realización de llamadas de voz ni de video. El sistema está pensado para que el texto llegue a su destino, pero la carga de datos que requiere una llamada de video supera sus capacidades. Por ello, se recomienda como una solución de apoyo para situaciones donde la prioridad es el contacto escrito. Tras completar el proceso, verás un indicador que confirma que la unión con el servidor se ha realizado de forma correcta.

Fuente: Tribuna del Yaqui