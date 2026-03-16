¿Evelyn Guijarro se lesiona y abandona 'Exatlón México'? Ganadores de la Villa 360 y más adelantos

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy tensas para los azules, ya que se dice que continuar la pesadilla del equipo en esta semana 25, después de un fin de semana terrible en el Duelo de Eliminación, esto pues según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 16 de marzo del 2026, y la posible lesión de Evelyn Guijarro, ¿acaso deberá abandonar la competencia?

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que muy decaído para los azules, debido a que después de la salida de Ernesto Cazares, habrá dos accidente, pues en adelantos se ve que Evelyn va a golpearse con una cuerda de la estructura en la zona de tiro de la competencia, mientras que Katia Gallegos, va a sufrir una caída que obligará la detención de su carrera para ser atendida.

Hasta el momento, se desconoce si alguna de ellas va a tener que eliminar la competencia por esta situación, pero se cree que no llegará a nada grave, aunque sí afectará al equipo. Por otro lado, con la primera competencia en juego, se cree que será una nueva ventaja importante, que aparentemente va a quedarse del lado del equipo de El Mono Osuna, iniciando así la caída del equipo de Adrián Leo.

Con estas palabras llenas de emoción, orgullo y nostalgia es como Antonio Rosique despide a Ernesto Cázares de la competencia. ¡Gracias por todo, Neto! #DueloDeEliminación#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/SM9gzhrmvI — Exatlón México (@ExatlonMx) March 16, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, siguiendo la línea de que los azules van a tener un terrible inicio de semana, serán los integrantes del equipo de Mati Álvarez los que van a triunfar en su intento de regresar a las comodidades en este inicio de semana, y el equipo de Koke Guerrero defenderían sin éxito, por lo que van a tener irse a las barracas, a dormir en el suelo y con menor calidad en la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su mala racha, conseguirían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui