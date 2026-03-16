¿Familia de Fofo Márquez lo olvida en prisión? Edith, mujer a la que golpeó, lanza nuevas acusaciones

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del reconocido influencer regiomontano, Fofo Márquez, está dando de que hablar, debido a que Edith Márquez Velasco, la mujer que este golpeó brutalmente y por lo que paga una condena encerrado, en una reciente entrevista lanzó nuevas acusaciones en contra de este, que ha causado indignación en cientos del público, ¿acaso la familia lo olvidó en prisión?

Después de un año en juicios, dimes y diretes, la justicia dictaminó que Rodolfo Márquez era culpable de feminicidio en grado de tentativa, por lo que en mayo del 2025 se le condenó a 17 años y 6 meses de prisión, además de que se le ordenó pagar 36 mil 400 pesos por daño psicológico, por lo que ahora se encuentra cumpliendo su sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido popularmente como Penal de Barriento, mientras que la familia sigue peleando una apelación para reducir la condena.

Ahora, em medio de los señalamientos en que el creador de contenido tiene "privilegios" en su estancia dentro de la cárcel y que fue agredido por varios de los reclusos, Edith ha decidido romper el silencio en una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Carbajal, al cual, le dejó en claro su postura ante estas dos especulaciones y además, si es que ya se le ha dado una parte de la reparación del daño.

La mujer declaró que dado a que se encuentra la familia todavía apelando la sentencia, y sí hay posibilidad de que les den el amparo, aún no le dan ni un solo peso de esa reparación del daño, por todo lo que ella gastó medicamente y psicológica, al no haber como tal una resolución definitiva: "No he recibido absolutamente nada. Créeme que los gastos han sido inmensos. Tuve que pagar medicinas, las placas de las costillas, como tres o cuatro veces. Esto me trajo muchas secuelas".

Sobre si realmente cree que Fofo tiene privilegios, simplemente se limitó a decir que eso "no se puede comprobar" y las autoridades son las que deben de encargarse de ese caso, agregando que lo que sabe es que no sufrió un ataque en su celda como se dijo, y que solamente fue una especie de plan de su defensa para trasladarlo a un penal "más seguro", ya que, al parecer, el joven tenía miedo de estar con la población general.

Fuente: Tribuna del Yaqui