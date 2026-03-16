Horóscopo HOY Mhoni Vidente LUNES 16 de marzo de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Te gustaría saber qué le depara el destino a tu signo zodiacal este lunes 16 de marzo de 2026? Si quieres comenzar la semana con mayor claridad, vale la pena revisar los horóscopos de hoy. En estos, la astróloga Mhoni Vidente, una de las figuras más populares del esoterismo en México y América Latina, comparte sus predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. Lee aquí los horóscopos de Mhoni Vidente y planea tu jornada ideal.

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY lunes 16 de marzo de 2026: La suerte de tu signo

Aries

Este lunes 16 de marzo de 2026 será un día para tomar decisiones importantes en el ámbito laboral. Podría surgir una propuesta inesperada que te obligará a salir de tu zona de confort. En el amor, evita discutir por temas del pasado.

Tauro

Es un buen momento para organizar tus finanzas. En lo sentimental, alguien cercano podría mostrar un interés que no habías notado. Cuida mucho cómo te expresas de los demás.

Géminis

Las energías del día favorecen la comunicación y los acuerdos. Si tienes pendientes laborales o académicos, es un buen momento para resolverlos.

Cáncer

Este lunes podrías sentirte más sensible de lo habitual. El consejo de los horóscopos de hoy es mantener la calma ante comentarios que no tienen mala intención. En el trabajo, se abrirá una oportunidad para demostrar tus capacidades.

Leo

Las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente indican que podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo reciente. Es un día favorable para iniciar proyectos o presentar ideas. En lo sentimental, alguien buscará acercarse a ti.

Virgo

La jornada se presenta con cambios en la rutina. Puede surgir un viaje corto o un movimiento inesperado en el trabajo. En el ámbito personal, es recomendable dedicar tiempo a tu bienestar y descanso.

Libra

Este lunes será propicio para cerrar ciclos y dejar atrás preocupaciones. Los horóscopos de hoy sugieren enfocarte en nuevos planes personales. En el amor, es posible que recibas una señal clara sobre lo que alguien siente por ti.

Escorpio

El horóscopo de Mhoni Vidente advierte que podrías enfrentar una situación que pondrá a prueba tu paciencia. Sin embargo, si mantienes la calma, lograrás resolverla rápidamente. En el plano económico, se vislumbra estabilidad.

Sagitario

La energía del día favorece los cambios y las decisiones valientes. Si estás pensando en iniciar un nuevo proyecto, este lunes puede ser el momento adecuado. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Capricornio

Los horóscopos de hoy indican que podrías recibir un consejo valioso de una persona cercana. Escuchar otras perspectivas te ayudará a tomar mejores decisiones. En el trabajo, evita asumir más responsabilidades de las que puedes manejar.

Acuario

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que será un día positivo para resolver asuntos pendientes. También podrías recibir noticias relacionadas con estudios, trámites o documentos. En el amor, la comunicación será clave.

Piscis

Este lunes trae momentos de reflexión. Los astros recomiendan analizar con calma los pasos que quieres dar en los próximos meses. En lo económico, podrías encontrar una solución a un gasto inesperado.

Fuente: Tribuna del Yaqui