Horóscopos HOY MARTES 17 de marzo de 2026: Descubre lo que los últimos días del Sol en Piscis traerán para tu signo

Ciudad de México.- Este martes 17 de marzo llega con una vibra de cierre y reflexión. El Sol continúa su paso por Piscis en los últimos días de esta temporada, lo que invita a mirar hacia adentro y prepararse para un nuevo ciclo que comenzará en pocos días con la llegada del Sol a Aries.

Además, el reciente eclipse lunar en Virgo aún se siente en varios signos, provocando momentos de análisis, ajustes y cambios en la rutina. A esto se suma un periodo en el que Saturno se encuentra muy cerca del Sol, lo que puede generar sensación de cansancio o presión en temas de responsabilidades.

Por ello, la energía del universo invita a mantener la calma, escuchar la intuición y prepararse para nuevos comienzos. Revisa el mensaje energético del día que Nana Calistar tiene para ti y descubre qué le depara a tu signo este martes.

Horóscopos hoy martes 17 de marzo de 2026

Aries

Un día para analizar antes de actuar. Debes dejar ir toda esa energía negativa que estás acumulando para iniciar un nuevo ciclo cuando el Sol entre en tu signo. Evita decisiones impulsivas y dedica tiempo a planear. En el amor, el destino tiene una sorpresa para ti.

Tauro

Es momento de cargar la pila social. Amigos o colegas de trabajo pueden ofrecerte una oportunidad interesante para establecer relaciones sinceras. Mantén la mente abierta a nuevas colaboraciones. En el amor, es tiempo de dejar atrás ese amor que no se logró.

Géminis

Cuidado con las personas cercanas, puede haber roces o malentendidos con personas tercas. Organizar tus ideas, te ayudará a evitar estrés. El día puede mejorar si mantienes disciplina. En el amor, una persona del pasado volverá para hacerte una propuesta.

Cáncer

Deja de preocuparte por lo que está fuera de tu control. Este día tómalo como descanso y aplica un poco de introspección. La confianza en ti mismo te permitirá avanzar con serenidad.

Leo

La creatividad está al tope. Puedes destacar en proyectos personales o artísticos. Solo te falta tomar las riendas de tu cabeza. Es buen momento para mostrar tus ideas. En el amor, una llamada inesperada te traerá mucha alegría.

Virgo

La energía reciente del eclipse todavía te hace reflexionar sobre trabajo y rutina. Es posible que ajustes tus prioridades. En el amor, es momento de cambiar de aires y conocerás a una persona que vendrá a cambiar tu vida.

Libra

Ha llegado el momento de tener esa conversación que has estado postergando. El día favorece conversaciones importantes. Podrías resolver un conflicto o aclarar algo que estaba pendiente. En el amor, ten calma; tu alma gemela podría estar a la vuelta de la esquina.

Escorpio

Cuidado, que el dinero vuela. Necesitas poner orden en asuntos materiales o financieros. Evita gastos impulsivos y revisa bien cualquier acuerdo antes de firmar algo. En el amor, alguien especial está esperando una oportunidad contigo.

Sagitario

Tu optimismo a veces puede jugar en tu contra. Es agotador mantener siempre una buena cara cuando la situación se sale de control. Expresa claramente lo que quieres para evitar malentendidos con los demás. En el amor, deja que las cosas fluyan y la vida te sorprenderá.

Capricornio

El autocuidado debe ser tu prioridad. Relájate un rato y pon en práctica tu creatividad. Las actividades artísticas pueden ayudarte a recuperar energía. En el amor, una persona que está cerca de ti pronto hará una confesión importante.

Acuario

Podrías sentir distracción o falta de atención en tu entorno. Concéntrate en tus propios objetivos y evita cargar con los problemas de otros. En el amor, una nueva llegará a tu vida para ofrecerte un amor sincero.

Piscis

Las relaciones con familia y amigos fluyen mejor. Es un buen momento para convivir y disfrutar, pero recuerda tomarte un respiro para reflexionar y agradecer. En el amor, tu compañero de vida está a la vuelta de la esquina.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día de Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui