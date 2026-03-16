'La Casa de los Famosos' 2026: Este es el cuarto eliminado tras estar toda la casa nominada

Ciudad de México.- La cuarta gala de eliminación del programa La Casa de los Famosos tuvo lugar este lunes 16 de marzo, marcando un punto de giro importante para los habitantes. Esta etapa del concurso se presentó bajo condiciones poco habituales, ya que la totalidad de los integrantes se encontró en una posición vulnerable frente al voto del público. Esta situación surgió después de que se anunciaran medidas disciplinarias generales.

Esto alteró el curso normal de las votaciones y puso a prueba la resistencia de cada participante dentro de la vivienda. La atmósfera dentro del recinto se mantuvo bajo una calma expectante mientras se esperaba el veredicto de la audiencia. La decisión de la producción de nominar a todos los famosos surgió a raíz de conductas que el reglamento no permite. Según lo expresado por La Jefa, se detectaron actitudes que no están permitidas.

Dichas acciones sobrepasaron los límites del respeto mutuo y hacia el equipo de trabajo del reality show. Por tal motivo, se anuló cualquier posibilidad de salvación individual, obligando a cada persona a confiar únicamente en el respaldo de sus seguidores fuera de las cámaras. Este cambio de planes afectó de forma directa a Eduardo Antonio, mejor conocido como 'El Divo', pues durante los retos de la semana, él había logrado obtener el título de líder.

Este reconocimiento que en situaciones normales le habría otorgado el derecho de permanecer una semana más sin riesgo de salir. No obstante, al aplicarse la sanción, su beneficio de protección quedó anulado. Aunque pudo disfrutar de las comodidades de la habitación especial, tuvo que enfrentar la posibilidad de ser expulsado al igual que el resto de sus compañeros, perdiendo el escudo que tanto esfuerzo le costó.

Vamos a tener la 3 eliminación y ya todos estan NOMINADOS TAN RAPIDO, JAJAJAJAJA TRAZZZZZZZZ, LA JEFA LE DIO PALO A TODOS uD83DuDE02#LCDLF6 pic.twitter.com/XDe2S8gniI — Nico uD83CuDF78 (@ARIADNAUPTADES) March 12, 2026

El famoso eliminado de hoy

Finalmente, tras contabilizar los votos, se dio a conocer que Vanessa Arias es quien debe abandonar la competencia de forma definitiva. Su salida representa un ajuste en los grupos que se han formado desde el inicio, pues las afinidades y promesas de apoyo mutuo ahora deben replantearse.

Los demás concursantes permanecen en el juego, pero con la advertencia clara de que las reglas se aplicarán con rigor en adelante. El camino hacia el premio final continúa con un integrante menos y una advertencia vigente sobre el comportamiento esperado en este entorno de convivencia.

Tras la controversia de la señal en las nominaciones #VanessaArias resultó ser la expulsada de #LCDLF #Telemundo. pic.twitter.com/HAEnu4DpYB — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui