¿Laura Zapata se va? Quién sería el cuarto eliminado de 'La Casa de los Famosos', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el cuarto eliminado del tan polémico reality show de Telemundo, mediante informes de las encuestas de Vaya Vaya, ¿acaso será que Laura Zapata se irá del proyecto?

El pasado miércoles 11 de marzo de este 2026, se realizó la cuarta gala de nominación, en la que los todos los habitantes restantes del reality show de 24 horas, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron todos los habitantes en riesgo debido a un castigo de la producción por todos los pleitos en los últimas días.

Pese a que todos fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 16 de marzo uno de ellos ya se encuentra fuera de la placa y no va a enfrentarse al juicio del público en el sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos, fue ganada por 'El Divo', y este eligió darse la oportunidad a él mismo, autosalvándose.

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, las votaciones hasta el momento: tienen en los primeros 3 lugares a de más votados a Zapata con el 25 por ciento, Oriana con el 22 y Luis Coronel con el 10, en cuarto Fabio con el 6, en quinto Celinee y Curvy con el 5, en sexto Josh con el 4, mientras que empatados con el 3 por ciento están Caeli, Kenzo, Laura G, Stefano y Yordan, con el 2 por ciento Horacio y Kunno, mientras que en el último con el 1 por ciento están Kenny, Jayline, Vanessa y Julia, las que las haría a cualquiera de estas la eliminada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en varias ocasiones, pues en caso como el de Lupita Jones y Sergio Mayer, no eran candidatos a salir, pues en encuestas eran de los más votados, pero terminaron por resultar los eliminados.

Fuente: Tribuna del Yaqui