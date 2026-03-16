Muere protagonista de 'Volver al Futuro' a los 89 años tras presentar complicaciones de su cirugía

Austin, Texas.- Desgraciadamente, los actores y millones de fans del filme Volver al Futuro se encuentran vestidos en un triste luto, debido a que recientemente se ha informado que uno de los protagonistas de la tercera entrega, Matt Clark, ha sufrido una lamentable muerte a sus 89 años de edad, a tan solo unos días de haber presentado complicaciones de su cirugía en la espalda por una lesión.

La mañana de este lunes 16 de marzo del 2026, la familia del actor de Hollywood a través de un comunicado en el medio TMZ, informaron que el reconocido actor perdió la vida durante la mañana del domingo 15 de marzo de este año, al interior de su casa en Austin, Texas. Aunque no se dijo exactamente las causas del deceso, se cree que son derivaciones de las complicaciones de una cirugía de espalda que le fue realizada hace poco.

Ante la terrible noticia, el director estadounidense, Gary Rosen, mayormente conocido por el filme Hacks, lanzó un comunicado en el que afirma que él definió la cinematografía de Hollywood en la época dorada, afirmando que su carácter era único y hacía memorable casa escena, afirmando que era tal que robaba cámara hasta a Clint Eastwood: "Sus papeles en En el calor de la noche, Jeremiah Johnson, El fuera de la ley Josey Wales, Los vaqueros, Pat Garrett y Billy the Kid, entre muchos otros, ayudaron a elevar esas películas a la categoría de clásicos. Se retira del escenario, pero sus actuaciones serán recordadas para siempre".

Matt Clark en su papal en Volver al Futuro. Internet

Clark interpretó al camarero en la exitosa secuela de viajes en el tiempo Regreso al Futuro III en 1990. La película también contó con la participación de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, así como de Lea Thompson, Mary Steenburgen y Elisabeth Shue.

Y el veterano actor de Hollywood también participó en el clásico de culto de los 80, Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Clark también participó en una exitosa comedia televisiva: Grace Under Fire, junto a la humorista Brett Butler. Y actuó junto a numerosas estrellas de primer nivel, como Clint Eastwood y John Wayne. Su última película fue A Million Ways to Die in the West, junto a Seth MacFarlane, Charlize Theron y Amanda Seyfried.

Matt Clark a sus 89 años. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui