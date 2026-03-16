¿Suerte en el amor? Horóscopo Chino para este lunes 16 de marzo del 2026, día de la Búfalo de Tierra Yin

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 16 de marzo del 2026, en el que es el día del Búfalo de Tierra Yin, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es una jornada ideal para analizar estrategias a largo plazo, debido a que la Tierra en Yin impulsa decisiones firmes en asuntos financieros o laborales, por lo que es importante la claridad mental.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un buen momento para revisar planes económicos o proyectos importantes, por lo que es de suma importancia que tengas paciencia y confíes en tus decisiones y métodos, pues la energía del día impulsa la disciplina para consolidar metas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La energía del día invita a moderar impulsos y analizar cada paso con mayor calma, por lo que debes de evitar la impaciencia y mantenerte firme y equilibrado ante situaciones que requieren tiempo.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La Tierra Yin impulsa claridad para organizar prioridades personales, por lo cual es un buen momento para revisar metas o planes económicos, y evitar el preocupaciones innecesarias.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La compatibilidad con el día de la Tierra en Yin, impulsa ambición equilibrada con inteligencia estratégica, por lo cual es el momento ideal para planificar metas a largo plazo y dejar el orgullo de lado.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Conviene mantener discreción en conversaciones importantes, debido a que la energía del día favorece análisis profundo y observación estratégica, en especial cuando se trata sobre asuntos financieros.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

La calma permitirá atravesar la jornada con mayor equilibrio, por lo que es importante que evites discusiones impulsivas o acciones precipitadas, pues la incompatibilidad con la energía del día puede generar cierta sensación de presión o desacuerdo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un buen momento para ordenar asuntos financieros, debido a que la energía del día invita a organizar ideas y establecer prioridades claras, por lo que es importante que seas constante.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La Tierra Yin impulsa decisiones prácticas en proyectos laborales, por lo que es importante que detectes oportunidades y comiences a realizar negociaciones y planes futuros.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un buen momento para revisar planes profesionales, debido a que la energía del día favorece organización y claridad en asuntos importantes, por lo que es un buen momento para revisar planes profesionales.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Conviene evitar preocupaciones excesivas por situaciones externas, y es importante que te enfoques en ti, en tu futuro y en planificar metas, dado a que la Tierra Yin favorece decisiones firmes en proyectos personales.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un buen momento para ordenar prioridades personales, y para que evites los gastos impulsivos e innecesarios, especialmente porque la energía del día invita a actuar con prudencia en decisiones económicas o laborales.

Fuente: Tribuna del Yaqui