VIDEO: Hombre empujó a Teyana Taylor en los Premios Oscar 2026 y la actriz lo confrontó; así responde

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que se viralizara el VIDEO, del momento en el que la reconocida actriz estadounidense, Teyana Taylor, enfureciera y confrontara al hombre que durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, le impidiera pasar y la empujara, este mediante su agencia de representación le dio una contundente respuesta, en la que afirman todo fue un accidente.

Después de varios meses de una expectante espera, el pasado domingo 15 de marzo del 2026, se realizó la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en la cual Teyana se presentó como nominada a Mejor Actriz de Reparto por su participación en el filme Una Batalla Tras Otra, vivió un momento de tensión en su paso por la alfombra roja, en la que fue una de las mejor vestidas.

Mientras que la actriz quería acercarse al elenco y al director, Paul Thomas Anderson, para posar junto a todos sus compañeros del elenco, el hombre que era parte de la seguridad del local, le impidió su pase, lo que ocasionó que hubiera contacto físico, por lo que Taylor no lo pensó dos veces y le gritó: "Eres un hombre poniendo sus manos sobre una mujer, eres muy grosero, eres muy grosero", mientras que uno de los presentes trataba de calmarla: "¿Qué está haciendo?, literalmente me empujó", alegó nuevamente antes de que pudieran alejarla.

Ante esto, la empresa de seguridad que estuvieron a cargo de mandar elementos para asegurar que todos los presentes estuvieran a salvo, se disculparon por esto, pero afirmaron que solamente se encontraba "gestionando la afluencia del público y velando por la seguridad de todos los asistentes", por lo que por accidente se generó ese contacto entre ellos, dejando en claro que nunca fue su intención hacerle daño.

Finalmente, aseveraron que de manera interna, ya se están realizando las investigaciones adecuadas sobre el incidente tan polémico, para que en un futuro, esta lamentable situación no volviera a suceder con nadie: "Durante dicho incidente, se produjo un contacto accidental y lamentamos que la situación se agravara. Este no es el nivel de profesionalidad que esperamos de nuestro equipo, y hemos abordado el asunto internamente para garantizar que situaciones como esta no se repitan".

The security company working the #Oscars has issued a statement to Variety after Oscar nominee Teyana Taylor claimed she was shoved during the ceremony:



"There was a brief interaction involving Ms. Taylor and a member of our security team during the show last evening. Our… pic.twitter.com/XtYDqUitC2 — Variety (@Variety) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui