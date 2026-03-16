VIDEO: Michael B. Jordan, entre hamburguesas y fans, así fue su inusual forma de celebrar su Premio Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de origen estadounidense, Michael B. Jordan, sorprendió a todo el público de Hollywood, a causa de su tan inesperada y su forma tan inusual de celebrar el haber ganado su primer Premio Oscar, rodeado de fans y entre hamburguesas, al haberse presentado en un restaurante de comida rápida en cuanto se acabó la ceremonia de entregas.

Después de varios meses de una expectante espera, el pasado domingo 15 de marzo del 2026, se realizó la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, conociendo al fin quienes fueron galardonados por su trabajo a lo largo del 2025, como lo fue el filme Una Batalla Tras Otra, que se llevó su nominación a Mejor Película, y su director y actor de reparto también obtuvieron su estatuilla dorada.

En cuanto al premio como Mejor Actor Principal, que era uno de los más esperados, fue otorgado para Michael, gracias a su personificación de los hermanos gemelos en el filme Sinners. Aunque ya había rumores de su triunfo, para muchos fue una gran sorpresa que le arrebatara el galardón a figuras como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, que fueron los favoritos en toda la temporada de entregas.

“hailee at home, she’s getting ready to have a baby right now. thank you so much for being the other half of stack.”



– michael b. jordan's acceptance speech for his first-ever oscar.

pic.twitter.com/SnCWQiAcVD — archive steinfeld (@archiveshailee) March 16, 2026

Pero las sorpresas no acabaron en la ceremonia, en la que agradeció a su coestrella, Hailee Stainfield, sino que también fue mucho después, ya que el actor que sale en Black Panter, en vez de irse a la exclusiva fiesta que se realiza después de la premiación, este se fue a celebrar de la manera menos esperada, en un restaurante de comida rápida, In-N-Out Burger, mientras que docenas de fans lo rodeaban y grababan.

En uno de los videos que ya se viralizan en X, anteriormente conocido como Twitter, se puede ver como el actor está hablando con una gran sonrisa hacía los empleados del lugar, mostrando su amabilidad y sentido del humor, mientras que los fans estaban tomándole fotos y este los saludaba, recibiendo la orden que había encargado, para finalmente posar para las cámaras con su premio Oscar en la mano.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui