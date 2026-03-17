Drama en Televisa: Wanders Lover revela malos tratos de Mariana Echeverría y la reta a una pelea

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Waders Lover, después de que públicamente denunciara malos tratos por parte de su colega, Mariana Echeverría, en una reciente entrevista con TV Notas ha reavivado su drama de Televisa con la también conductora, pues confesó que la reta a una pelea de box, al estilo de una velada, para poder desahogarse, pero de una manera deportiva.

En el año del 2024, cuando Mariana estaba en La Casa de los Famosos México, Wanders en una entrevista respondió cuestionamientos sobre que pensaba de cada habitante, cuando habló de Mariana la acusó de ser grosera con ella cuando fue a Me Caigo de Risa y que se creía la dueña del lugar: "Es una persona nefasta, grosera y manipuladora. Humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención".

Ahora, a casi dos años de estos señalamientos, Yared Licona, mejor conocida como La Wanders Lover, al hablar sobre el evento Ring Royale, externó su aprobación al proyecto y declaró que le encantaría subirse al ring y que ella desea que su primera rival sea Mariana, aunque sabe bien que la actriz se negaría: "Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: Nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente".

La expareja de Radamés de Jesús declaró que ella no sabe si esto lograría que dejen atrás sus problemas, pero señala que le encantaría poder darle unos buenos golpes para sacar un poco del coraje que se han tenido desde hace varios años, afirmando que "La he conocido poco. Todos saben que no me cae bien, por cómo ha sido conmigo. Lo digo por cómo le fue en la feria conmigo".

Ante esto, declaró que ella misma le llamó a Poncho de Nigris para que la considere para que se suba al ring en su proyecto de boxeo amateur entre influencers y personas del medio del espectáculo, a lo que este le dijo que sí y le buscará a alguien para el siguiente evento: "Me encantaría. Ya le hablé a Poncho. Le escribí y le dije: 'Oye, súbeme con alguien', y me dijo: 'Órale, déjame buscar a alguien'. Yo muero por subirme al ring".

Finalmente, La Wanders comentó que le encanta hacer ejercicio e incluso practica boxeo desde hace algunos años, por lo que no es ajena a este deporte, aunque por el momento sus proyectos personales la tengan alejada de este deporte tan famoso en México: "Me gusta mucho. Ahorita lo tengo pausado, porque estoy con mis proyectos, pero sí me encanta practicarlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui