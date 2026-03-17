"Es una inmundicia": Niurka llora por la crisis económica y apagones que golpean a Cuba (VIDEO)

Ciudad de México.- Para nadie es ajena la crisis que experimenta Cuba, la cual se incrementó aún más con la presión del gobierno de Donald Trump, pues desde inicios de 2026 el representante del Poder Ejecutivo buscó alternativas para limitar los envíos de petróleo a este país, que de por sí ya vive una constante crisis económica. Sin embargo, ahora se pronunció sobre lo que ocurre en la isla donde nació la reconocida vedette Niurka Marcos.

Antes que nada, es necesario recordar que los apagones son actualmente constantes en Cuba y afectan a más de la mitad de la isla, generando protestas y graves afectaciones en servicios básicos como el transporte. Centrándonos en la ex del productor televisivo Juan Osorio, durante una entrevista Addis Tuñón no pudo contenerse más y terminó al borde del llanto al hablar de su país.

"¿Qué te puedo decir de una isla que no han cuidado, que se detuvo el tiempo? Se están cayendo los edificios, ya no tienen nada bonito, todo se está derrumbando. Esa pobre gente a la que se le caen los techos encima. El gobierno no les da mantenimiento, no les da nada, ya no hay medicamentos. Es una inmundicia lo que se está viviendo en Cuba", dijo, visiblemente afectada, la madre de Emilio Osorio.

Niurka Marcos

De hecho, precisamente ayer, lunes 16 de marzo de 2026, Trump afirmó que tendrá "el honor" de "tomar" Cuba, y no se detuvo allí, pues también señaló que podrá hacer "lo que quiera" con la nación, considerando que está muy debilitada. Por lo pronto, unos días antes, el representante del Poder Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que su administración está negociando con el vecino de México como una forma de solucionar, por medio del diálogo, las diferencias bilaterales.

En lo que respecta al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, este martes se solidarizó con Cuba y la calificó como la "Isla de la Libertad". Además, lanzó una indirecta a Estados Unidos, sin mencionar al republicano: "Condenamos de forma enérgica los intentos de grave injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales".

Fuente: Tribuna del Yaqui