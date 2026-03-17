"Estoy tan mal": Alessandra Rosaldo revela que le diagnosticaron terrible enfermedad sin cura

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Alessandra Rosaldo, recientemente brindó una entrevista en la que no dudó en revelar que le diagnosticaron terrible enfermedad, declarando que aunque esta en realidad no tiene cura, sí hay un tratamiento y la va a afrontar de la mejor manera, señalando que si decidió hacer algo para saber que tenía, es porque no paraba de pensar "estoy tan mal".

Durante su participación en el podcast Entre Hermanas, Alessandra abordó el tema de la importancia de la salud mental, asegurando que está ligada en la salud de los riñones y al equilibrio mental, tema que fue confirmado por varias profesionales de la salud que estaban presentes. Ante esto, declaró que ella se realizó una serie de estudios al saber esto, que le permitieron saber que enfermedad enfrenta y la naturaleza de sus síntomas.

La vocalista de Sentidos Opuestos, declaró que por muchos años ella se ha sentido mal con un desequilibrio mental que la afectaba demasiado, por lo que ahora que sabe que tiene, quiere hablar para darle visibilidad al tema y romper tabúes para que todos pueden darle la importancia debida, pues aseguró que para ella saber que tenía depresión severa fue una gran sorpresa para ella: "Imagínate estar así años. Jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión, la ansiedad siento que la he tenido toda la vida, pero sí siento que en los últimos años se me disparó cañón".

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez pasaron por el Glambot en los Critics Choice Awards 2026 y lo hicieron con esa mezcla de complicidad que siempre los acompaña. ?



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La esposa de Eugenio Derbez, declaró que por un lado ella quedó en shock, sin poder creerlo, pero por otra parte, fue liberador tener su diagnostico por más terrible que suene, ya que le da un sentido a mucho de lo que le pasaba y de lo mal que se sentía, destacando que por fortuna, no ha llegado a pensar en quitarse la vida: "Por un lado fue como '¿qué?', pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca. Jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suicidas".

Finalmente, la actriz y cantante declaró que pese a que nunca pensó en hacerse daño a ella misma o alguien, en su mente no dejaba de sonar esa voz que le dice que no estaba bien y que era una carga para todos, como Eugenio y su hija en común, Aitanna Derbez: "No estaba pensando en aventarme de la ventana, pero tenía esa sensación de 'estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos'. No pensaba en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui