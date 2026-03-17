Evelyn Guijarro sufre terrible accidente en 'Exatlón México' y se lesiona el ojo; ¿abandona el reality?

Ciudad de México.- Desgraciadamente, en el Exatlón México, en plena competencia, la reconocida lanzadora de jabalina mexicana, Evelyn Guijarro, no calculó bien un obstáculo y sufrió un terrible accidente, y se tuvo que detener la carrera, por lo que se descubrió una lesión en su ojo, que sorprendió a los presentes y preocupó a los miles de espectadores, ¿acaso deberá abandonar el reality?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, debido a que a lo largo de 25 semanas, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, incluso algunos de ellos han sido tan graves que han necesitado hospitalización y cirugía, como fue el caso de Paola Peña, en los azules, y de Aristeo Cazares, de los rojos.

En esta ocasión, fue la denominada 'Sniper' quién aceleró el ritmo cardíaco de los presentes y el público en su casa, pensando que podría necesitar más que pausar la carrera y debería de ir al nosocomio para atenderse, temiendo que esto sea una lesión que debería de necesitar de que abandone la competencia para ser atendida.

Este accidente se originó cuando Evelyn estaba en la línea de tiro de la pista y al momento de correr para recoger las boleadoras que debía de colgar, no alcanzó a agacharse y con una cuerda que sostenía, Evelyn se dio tremendo golpe, que ocasionó que Koke Guerrero dejó la zona de descanso para tratar de ayudarla, mientras que Jazmín Hernández se detuvo y le llamaron al doctor de inmediato para que la revisara.

Cabe mencionar, que aunque sí se raspó en la zona del parpado y alrededor del ojo, por suerte el golpe no dañó el órgano ocular, por lo cual todo es superficial y pese al dolor por el golpe, Evelyn no solamente continuó con su carrera en contra de la denominada 'Rugby Girl', sino que ganó su punto, siendo este clave para que los azules se llevaran el Juego Por La Ventaja, que fueron proyectiles extras.

Fuente: Tribuna del Yaqui