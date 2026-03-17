Horóscopos HOY MIÉRCOLES 18 de marzo de 2026: La Luna nueva en Piscis traerá nuevos comienzos, ¡confía en tu intuición!

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de marzo apunta para ser un día de introspección y de cierres emocionales. La Luna nueva en Piscis nos traerá nuevos comienzos y para ello también hay que dar algunos cierres emocionales que no te permiten avanzar en tus proyectos de vida. Nana Calistar nos cuenta que este día será de emociones fuertes, pero mantén la calma, que estos consejos te ayudarán a sobrellevar el día.

Además, Mercurio retrógrado está llegando a su fin, trayendo algo de confusión a tu vida. Por otro lado, Venus en Aries nos impulsa a tomar decisiones en el amor. A esto se suma que Marte se encuentra en Piscis, lo que intensificará tus emociones y sensibilidad.

Por ello, la energía del universo invita a mantener la calma, escuchar la intuición y prepararse para nuevos comienzos. Revisa el mensaje energético del día y descubre qué le depara a tu signo este martes. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este miércoles invita a afrontar los cambios que vienen y a mantener la mente abierta.

Horóscopos hoy miércoles 18 de marzo de 2026

Aries

Este día será un momento ideal para tomar una pausa y reflexionar. No todo es acción, así que descansa un momento. Es hora de cerrar pendientes; no inicies nada aún. En el amor, podrías replantearte una relación o sanar algo del pasado, la Luna nueva te pide descanso emocional antes de tomar una decisión.

Tauro

La energía social te favorece y te traerá nuevas oportunidades. Es hora de trabajar en equipo esa idea que te planteaste hace tanto tiempo. Es un buen momento de visualizar metas a futuro. En el amor, sentirás una fuerte conexión con alguien especial o un avance en tu relación actual.

Géminis

Cambios inesperados te sacarán de la rutina, es posible que en el trabajo recibas un reconocimiento especial o una nueva oportunidad laboral. Tu carrera se activa, pero necesitas enfocarte. En el amor, evita distraerte; alguien quiere tu atención real.

Cáncer

Este día será introspectivo y esperanzador. En el trabajo tomarás decisiones importantes en tu aprendizaje o sobre tus estudios/proyectos. En el amor, conversaciones profundas fortalecerán tus vínculos. Es momento de sanar y avanzar emocionalmente.

Leo

Este día será intenso emocionalmente; evita tomar decisiones impulsivas con el dinero y con acuerdos. En el amor, la pasión está fuerte, pero también los celos y dudas; la clave está en equilibrar la emoción con la razón.

Virgo

Este día estará enfocado en cómo te relacionas con los demás. En el trabajo, la colaboración será clave; no quieras hacerlo todo solo. En el amor, es necesario que decidas si avanzar o soltar. La Luna nueva impactará directamente tus vínculos afectivos.

Libra

Hoy es el día de ser prácticos y reorganizarse. Ordena tus pendientes y enfócate en hacer mejoras a tu rutina. Es momento de cuidar esos pequeños detalles para encontrar estabilidad. En el amor, pequeños gestos de cariño fortalecerán tu relación.

Escorpio

Este día será creativo, intenso y emocionalmente poderoso. Ideas nuevas pueden convertirse en proyectos si te lo propones. En el amor, tu energía es muy favorable en lo sentimental. Es hora de ponerse románticos y profundizar ante la posibilidad de algo especial.

Sagitario

Este día, enfócate en tu hogar y en tu estabilidad. En cuanto a la carga laboral, irá disminuyendo, por lo que es buen momento para proyectar. En el amor, es momento de abrirte a hacer planes familiares y emocionales; necesitas sentir seguridad interna.

Capricornio

Este día será muy activo mentalmente, con muchísimas ideas. En el trabajo, la comunicación es clave para evitar malentendidos. En el amor, tener conversaciones sinceras mejorará tus relaciones, y tomarás decisiones importantes a través del diálogo.

Acuario

Este día te enfocarás en lo material y personal. Es posible que notes una mejora económica o un ingreso extra. En el amor, buscas estabilidad más que emoción, así que es tiempo de construir algo sólido.

Piscis

Este será un día importante para ti. Se avecinan nuevos comienzos o cambios importantes en tu rutina. La Luna Nueva en tu signo marca un nuevo ciclo de vida. En el amor, tendrás un nuevo renacimiento emocional; dejarás el pasado atrás.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo del día, revisa diariamente las predicciones de la poderosa vidente Nana Calistar; no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui