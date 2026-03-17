"Lo uso de saco siempre": Alfredo Adame responde a Carlos Trejo por acusarlo de codazo ilegal en pelea

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que le dio una muy contundente respuesta al polémico creador de contenido y cazador de fantasmas, Carlos Trejo, después de que este lo acusó de un codazo ilegal mientras que estaban sobre el cuadrilátero en plena pelea en Ring Royale, asegurando que él lo usa de saco siempre que o desea.

El pasado domingo 15 de marzo del 2026, después de siete años retándose a una pelea que no llegaba, en el evento del polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, Adame se coronó como el campeón. Ahora, después de que se asentó todo, el denominado 'El Cazafantasmas', aseguró que ya con esto se acaba su guerra con Adame, sí quiso dejar en claro que hubo un "codazo ilegal" y que terminaron la pelea sin su consentimiento, arremetiendo en contra de las reglas de la federación del boxeo y que no actuaron como se debía a su pelea.

Ante esto, durante la llegada del denominado 'Golden Boy', al aeropuerto de la Ciudad de México, brindó una entrevistas para medios como Sale el Sol, en la que declaró que el escritor de Cañitas solamente buscar "dar excusas" para no admitir que fue derrotado por él: "Va a empezar lo mismo de siempre. Yo no sé cómo le hacen caso. No fue un codazo, fue un rectazo que lo sentó y lo mandó al infierno. Así es esa gente. Yo nunca he tenido capítulos con este cuate ni nada".

ES UN CODAZO el golpe con el que Alfredo Adame mandó a la lona a Carlos Trejo.



Un golpe fantasma que nadie vio, pero fue un codazo. pic.twitter.com/JVIQkDJ2jd — Guru (@LuisSilvaGG) March 16, 2026

Ante esto, el actor de melodramas como Pícara Soñadora, afirmó que a lo largo de 22 años que tiene peleándose entre dimes y diretes, lo ha usado como un saco de boxeo, en el que le hace lo que quiere y no se puede ni defender, y baila al son que él toque en esta situación: "Lo he usado 22 veces como 'punching bag'. Cuando quiero, lo pateo y cuando quiero, le dejo de hablar y deja de tragar. Yo ni lo pelo. Nomás le contesto y lo mando al infierno y lo hago pedazos".

Finalmente, el ganador de La Granja VIP declaró que en cuanto a una revancha él no acepta, pues considera que es "innecesario" el volver a subirse al ring si ya demostraron ambos lo que debían de demostrar y en el reto que estuvo al aire por siete años, ya tiene ganador: "¿Para qué? Mejor me agarro otro pollito. O sea, es que a mí no se me antoja. Lo que sí he descubierto es un mundo increíble en este mundo de las peleas de los influencers".

¡Adame responde a Trejo de supuesto 'CODAZO' que lo mandó a la lona! ¿Demandará a esposo de Karely Ruíz?#SaleElSolTV uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/m5w6vA1wkz — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui