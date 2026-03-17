"Me tiré al piso": Christian Nodal habla de su experiencia en ataque armado en Zacatecas con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente brindó una entrevista en la que por fin ha decidido hablar de su amarga experiencia al estar muy cerca de un ataque armado entre civiles que portaban armas de fuego con los elementos de seguridad de Zacatecas, al lado de su esposa, la también cantante, Ángela Aguilar, confesando que hubo mucho miedo y él se tiró al piso.

El pasado jueves 12 de febrero, se reportó durante la noche, que hubo un ataque armado cerca de tierras de la familia Aguilar, incluso se dijo que sería algo directo en contra de Pepe Aguilar, Ángela y Nodal, sin embargo, poco después, el cantante salió a desmentir lo dicho a través de su cuenta de Instagram, asegurando que no tenían nada que ver y ellos estaban sanos y salvos en la Ciudad de México. De la misma manera, autoridades negaron que fuera un intento de secuestro, y que los escoltaron al aeropuerto por prevención tras los arrestos.

Ahora, durante entrevista con Edén Dorantes, Christian rompió el silencio sobre su experiencia y el como regresaron al rancho El Soyate, declaró que hubo mucho miedo e incertidumbre, que él solo se tiró al piso de la camioneta confiando en que sus elementos de seguridad hacían lo correcto al resguardarlo a él y a la hija de Pepe Aguilar volviendo a su hogar: "Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó pues tirarme al piso. No sé, la verdad es que simplemente mucho miedo, en ese momento siempre pensamos en que necesitábamos estar a salvo, los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien, gracias a Dios".

De la misma manera, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que después de esta experiencia, ha aprendido a valorar la vida mucho más y aconseja a sus fans que vivan felices y amen lo más que pueden, porque no se sabe cuando será el último día en este mundo: "He valorado cada instante, así he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón. Obviamente la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más, y para todo el público en general, uno nunca sabe qué es lo que vaya a pasar en la vida y hay que amar mucho todos los días y vivirlos al máximo".

Finalmente, Nodal mencionó que confía en las autoridades mexicanas y sabe que muy pronto todas las situaciones que enfrenta el país podrán sobrellevarlas y hacer que todo esté bien y se mejoren las cuestiones de seguridad, en Zacatecas y toda la República de México: "Estoy esperando que el gobierno actúe y que se quede más tranquilo el estado, la verdad que está pasando por todo México, es una pena. Y yo le tengo mucho amor, me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas, se come delicioso, se vive delicioso por allá, espero que todo esté bien pronto".

Fuente: Tribuna del Yaqui