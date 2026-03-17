Netflix se encarece en México: ¿Cuánto sube su precio y cuándo aplican estos cambios?

Ciudad de México.- A partir del mes de abril de 2026, el servicio de entretenimiento digital Netflix aplicará un incremento en el valor de sus mensualidades para todos los usuarios de México. Las personas con una suscripción activa comenzaron a recibir notificaciones a través de mensajes de correo electrónico desde el 13 de marzo, informando sobre la actualización en sus próximos cobros por dicho servicio de streaming.

Este ajuste representa un cargo de entre 20 y 40 pesos adicionales al mes. El monto exacto dependerá del tipo de paquete que cada hogar tenga contratado en este momento. Según la fecha de corte de cada cliente, los cobros actualizados se verán reflejados de manera automática a partir del 13 de abril.

Tarifas actualizadas

Para brindar total claridad a los consumidores, la empresa desglosó cómo quedarán los cobros mensuales en el país. A continuación, se presenta la lista con los montos que entrarán en vigencia pronto:

Plan estándar con anuncios : de 119 pesos a 139 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

: de 119 pesos a 139 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos). P lan estándar sin anuncios : de 249 pesos a 269 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos).

: de 249 pesos a 269 pesos al mes (con un aumento de 20 pesos). Plan premium: de 329 pesos a 369 pesos al mes (con un aumento de 40 pesos).

Junto a estas membresías, el esquema para compartir la cuenta también sufre una modificación económica. Los perfiles adicionales, creados para usuarios que viven fuera del domicilio principal del titular, tendrán un cargo extra de 10 pesos por cada persona agregada. Esta regla aplica tanto para las modalidades con publicidad como para las versiones libres de comerciales.

A partir del 13 de abril subirá el precio de tu suscripción a @NetflixLAT en México entre 20 y 40 pesos. Los nuevos precios son:



-Estándar con anuncios: 139 pesos

-Estándar: 269 pesos

-Premium: 369 pesos



Si tienes miembros extra, su plan subirá 10 pesos. pic.twitter.com/dMrIVXc1px — Javier Matuk (@jmatuk) March 13, 2026

¿Qué ofrecen las opciones superiores?

El paquete Premium se consolida como la alternativa de mayor valor monetario de Netflix. Este costo superior responde a las características extras integradas en dicha opción para mejorar la experiencia de entretenimiento en casa. Los suscriptores de este nivel tienen acceso a resolución de ultra alta definición 4K, tecnología de audio espacial para disfrutar de un sonido envolvente y la posibilidad de reproducir películas, documentales o series en múltiples dispositivos de forma simultánea.

Por su parte, los esquemas estándar brindan una calidad de video en alta definición (1080p), siendo opciones funcionales para hogares que consumen contenido en menos pantallas.

La anterior subida de precio

El historial de modificaciones en los cobros de esta compañía muestra que la última vez que se registró un alza generalizada fue durante el año 2024. Más adelante, en septiembre del año pasado, la empresa tomó la decisión de eliminar por completo el nivel básico, el cual tenía un costo de 99 pesos al mes. Quienes utilizaban esa alternativa fueron reubicados en el esquema de 139 pesos que contiene pausas publicitarias, marcando así una reestructuración profunda en la oferta disponible para el público nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui