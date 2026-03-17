"No aguanto el dolor": Ingrid Martz sufre terrible accidente en el gym y será sometida a cirugía

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora de melodramas, Ingrid Martz, recientemente brindó una entrevista en la que ha revelado que sufrió un terrible accidente mientras que se encontraba ejercitándose en el gym, confesando que es un tema tan delicado que hasta se deberá de someter a cirugía lo más rápido posible, destacando que en los últimos días ha ido empeorando y ya "no aguando el dolor".

Martz en los últimos meses ha dado mucho de que hablar al haber confesado que tras varios años de relación y una hija en común, estaba separándose del empresario mexicano, Rodrigo Luque, también ha confesado que está cerca de entrar al quirófano en los próximos días en calidad de urgencia, debido a que sus médicos recomienda que entre lo más rápido posible y ella así lo desea por este motivo.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy que la reconocida actriz de melodramas como Simplemente María, declaró qué hace poco decidió ir al gimnasio para ejercitarse, pero que desgraciadamente, mientras que estaba realizando sus actividades sufrió un terrible accidente que provocó que se fracturara los meniscos de sus rodillas, y con el tiempo se ha deteriorado considerablemente su condición en el hueso.

La villana de Antes Muerta Qué Lichita, declaró que el dolor se ha vuelto insoportable cada vez más y ha llegado al punto crítico en el que para ella es muy difícil el moverse con esa sensación, destacando que "ya no aguanto el dolor", y por ello es que sus médicos le han recomendado que se decida para ingresar al quirófano lo más rápido posible para solucionar este problema y tenga mejor calidad de vida.

Finalmente, mencionó que una de las causas principales por las que su lesión fue tan grave y que en su rutina de gimnasio se lesionara de tal manera, es el hecho de que perdió mucha masa muscular en los últimos meses, y por ello es que hasta le han tenido que inyectar e la rodilla de manera directa para aliviar todos los malestares que ha tenido.

A partir del minuto 6:04.

Fuente: Tribuna del Yaqui