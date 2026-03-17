"No entiendo que ha pasado": José Ángel Bichir rompe el silencio tras 'lanzarse' de un edificio

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, José Ángel Bichir, oficialmente ha sido dado de alta del hospital, después de que presuntamente se lanzara de un edificio, y pese a sus evidentes lesiones, se detuvo para hablar con la prensa y por primera vez, romper el silencio a su tragedia, dejando muy en claro, que en este momento no podía decir mucho, debido a que en realidad no entiende "qué ha pasado" y lo que está viviendo.

El pasado viernes 13 de marzo de este 2026, quien supuestamente fue novio de Belinda, se volvió noticia después de que se filtraran fotos y videos de su cuerpo tendido en el suelo y después siendo transportado a un hospital, tras caer de un tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Ante esto, se sugirió que él fue el que se arrojó en medio de una crisis de salud mental en la que supuestamente buscaba acabar con su vida, a lo que sus familiares con un comunicado desmintieron lo dicho de manera categórica.

Ahora, tras varios días internado, medios como TV Notas y Ventaneando captaron al famoso actor, al lado de su reconocido padre, el también reconocido actor, Odiseo Bichir, mientras que salió del centro médico en el que se encontraba, usando un cubrebocas, un cabestrillo en su brazo derecho y en silla de ruedas. Aunque no se podían ver otro tipo de lesiones, el galán de melodramas al detenerse para hablar con la prensa expresó sentir dolor en ciertos momentos de la entrevista.

Ante las cámaras de TV Azteca, José Ángel declaró que le agradecía mucho que estuvieran presentes en ese momento tan desagradable y confuso para él y su familia, aclarando que no podía hablar mucho, debido a que seguía todavía algo somnoliento por sus medicamentos y no procesa del todo lo que le sucedió: "Ahorita estoy todavía muy mareado y somnoliento y no estoy muy consiente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa, a todos los medios por este suceso tan desagradable y molesto para mí y para mi familia".

Pero, aunque el actor de José José: El Príncipe de la Canción declaró que no había procesado todo lo que ha pasado en estos días, actualmente se siente muy mal y siente que está despertando de lo que muchos llamarían una pesadilla, por lo que pide respeto para este proceso que le espera de sanación: "Estoy muy mal, me siento muy mal, no entiendo muy bien que ha pasado, que está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien que pasó y todo eso".

Finalmente, el que supuestamente fue pareja de la actriz de Bienvenidos al Edén, declaró que va a tomar terapias psicológicas por este hecho, y por supuesto que seguirá con el tratamiento necesario y terapias para las lesiones que tuvo en esta caída, despidiéndose de todos los presentes dándoles las gracias por sus preocupaciones: "Sí, sí, me imagino que sí. Gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por todo gracias y que estén bien todos en casa".

Fuente: Tribuna del Yaqui