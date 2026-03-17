¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México' este 17 de marzo? Esto revelan los spoilers

Ciudad de México.- Al parecer en el Exatlón México las cosas van a complicarse para los azules, pues de nueva cuenta tendrían accidentes en la pista, y de la misma manera, los spoilers de este martes 17 de marzo del 2026, harán que las cosas se compliquen aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría llevarse el Token Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que en los azules, aún están afectados por la salida de Ernesto Cazares, y la tristeza les jugaría chueco en competencia, mientras que en los rojos, El Mono Osuna estallaría contra su equipo por perder la Villa 360 y la ventaja.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría este nuevo Token Varonil, en esta semana 25, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación o Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, como Adrián Leo, dejando a los rojos con las manos vacías, generando aún más tensiones entre sus integrantes.

Valery nota el ambiente sad que dejó la partida de Ernesto, sobre todo en Alexis y Doris. Pero, como bien dice, así es la naturaleza del Exatlón.#ExatlónMéxico por Azteca UNO. Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/V4bfniBuoX — Exatlón México (@ExatlonMx) March 17, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado lunes 16 de marzo, en el que le arrebataron a los rojos los dos premios.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui