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Exatlón México

¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México' este 17 de marzo? Esto revelan los spoilers

Al parecer ya se sabe por spoilers quién ganaría HOY el Duelo de los Enigmas en el 'Exatlón México' este 10 de marzo y el Token Masculino

¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México' este 17 de marzo? Esto revelan los spoilers
Conoce quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México y Token Varonil este 17 de marzo del 2026 Foto: X @exatlónméxico

Ciudad de México.- Al parecer en el Exatlón México las cosas van a complicarse para los azules, pues de nueva cuenta tendrían accidentes en la pista, y de la misma manera, los spoilers de este martes 17 de marzo del 2026, harán que las cosas se compliquen aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría llevarse el Token Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que en los azules, aún están afectados por la salida de Ernesto Cazares, y la tristeza les jugaría chueco en competencia, mientras que en los rojos, El Mono Osuna estallaría contra su equipo por perder la Villa 360 y la ventaja.

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría este nuevo Token Varonil, en esta semana 25, que podría dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, como Adrián Leo, dejando a los rojos con las manos vacías, generando aún más tensiones entre sus integrantes.

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado lunes 16 de marzo, en el que le arrebataron a los rojos los dos premios.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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