¿Se esconde y parece deprimido? Señales de alarma de que tu perro no estaría bien y estaría enfermo

Ciudad de México.- En caso de que notes que tu perro se esconde, que de la nada cambie radicalmente su comportamiento usual y parezca deprimido, no dudes en consultar o llevarlo personalmente al veterinario, pues serían señales que tu mascota no estaría bien, sino que se sentiría mal, probablemente esté enfermo de algo.

Al igual que los humanos, los perros también sufren enfermedades físicas y mentales, por lo que es sumamente importante que seas consiente de que hay muchas maneras en que estos lo expresan, aún cuando no pueden comunicarse con las palabras, como lo es escondiéndose, buscando oscuridad y aislarse de todos, pues es su forma instintiva de sentirse protegidos mientras algo no está bien y deben protegerse.

Según los expertos, si tu can empieza a sentir que algo en su cuerpo realmente no está bien, que no se siente con esa fuerza, busca estar solo, estando en un lugar oscuro y protegido del que se niega a salir, dándole seguridad, ya su instinto le dice que sentirse mal es igual a estar completamente vulnerable, como suele pasar con sus ancestros los lobos, por lo que debe esconderse y aislarse ante su debilidad, para evitar la exposición a 'depredadores'.

Por este motivo es que buscan lugares que parezcan una cueva, por lo que prefieren espacios cerrados, de preferencia con paredes que lo rodeen, o espacios con muy poca accesibilidad, oscuros y donde casi no llegue el ruido, pues al sentirse mal, el aislarse de la luz y el ruido les da un mayor descanso, pues estar con menos luz y menos movimiento, le ayudan a equilibrar, mantener y recargar su energía.

Cabe mencionar que la principal señal de que algo no estaría bien, sería un cambio en su comportamiento, ya que si es un perro muy activo y con múltiples intereses, de la nada ya no sería así, reduce su actividad de forma drástica y prefiere estar solo. De la misma manera, su postura dice mucho, pues aunque algunos traten de mantener el ritmo, sus orejas suelen mantenerse bajas, no hay chispa en su mirar, su postura es rígida y menor expresión, manteniendo su cola quieta.

Fuente: Tribuna del Yaqui