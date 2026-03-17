Shakira regresa a España: Tras 4 años separada de Gerard Piqué vuelve e inaugurará el Estadio Shakira

Madrid, España.- Después de cuatro años separada del padre de sus hijos, el exdeportista español, Gerard Piqué, la querida cantante y escritora colombiana, Shakira, acaba de dejar a sus millones de seguidores sorprendidos al anunciar que regresa a España por todo lo alto gracias a su exitosa gira musical, por la que incluso va a inaugurar el Estado Shakira que mandó a construir su equipo especialmente para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Oficialmente, la intérprete de Copa Vacía, el 4 de junio de 2022 a través de un comunicado en conjunto al exfutbolista español, confirmó que se habían separado después de casi 12 años juntos y dos hijos en común, en medio de especulaciones y señalamientos en contra del deportista de una infidelidad a Shakira con Clara Chía, que es su actual pareja, que fue confirmado poco después por la propia colombiana, con temas como la Music Session Vol. 53.

Después de este escándalo del que nació su dueto con Bizarrap que rompió récords a solo horas de su estreno, Shakira no había pisado suelo español más allá de su juicio por presunto adeudo con Hacienda, sin embargo, de manera oficial, durante una entrevista que hizo en exclusiva en el programa Al Cielo Con Ella, de Televisión Española, conducido por Henar Álvarez, la colombiana acaba de confirmar que su exitosa gira llega a España y que va a "tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista".

Shakira regresa a España. Internet

Ante esto, mencionaron que específicamente para estos shows, el equipo de la intérprete de Las de la Intuición están preparando un estadio al cual denominarán como el Estadio Shakira, del cual la artista mencionó que tendrá una producción que será "algo de otro mundo", que será algo inédito de las dos presentaciones: "Yo creo que será una producción que no se ha visto antes en España. Pero ya no puedo decir más porque me van a matar", bromeó.

Como era de esperarse, el anuncio ha causado conmoción en España y muchos de sus seguidores ya se están alistando para comprar las entradas del show, que según se dice, se llevará a cabo el próximo mes de septiembre de este 2026. Es por ello que Madrid ya se alista para albergar uno de los conciertos más esperados y ambicioso del año.

Shakira promete show inédito. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui