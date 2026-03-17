Tigre, Caballo y Buey atraerán la suerte: Horóscopo Chino para este martes 17 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este martes 17 de marzo del 2026, en el que el Tigre, Caballo y Buey, serán los que van a atraer la suerte en el que es el día del Tigre de Metal.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para defender ideas en el ámbito laboral, debido a que el Metal Yang va a impulsar la claridad mental, por lo que te será más fácil tomar decisiones importantes, por lo que conviene evitar actuar de manera impulsiva.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La energía del día impulsa determinación para avanzar en proyectos importantes, por lo que debes de tratar de mantener tu estabilidad emocional y evitar las discusiones innecesarias.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un momento favorable para iniciar proyectos importantes, debido a que el Metal Yang va a impulsar las acciones decididas que te ayudarán a avanzar en estas metas, por lo que es importante que tengas confianza, pero sin caer en la arrogancia.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La energía del día invita a mantener calma frente a situaciones intensas, y a que evites por todo motivo el discutir innecesariamente con tu jefe o personas muy cercanas a ti, y tomar las cosas con calma y meditar bien.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Conviene evitar imponer ideas con demasiada intensidad, debido a que la diplomacia será tu mejor aliada, ahora que el Metal Yang está del lado para que fortalezcas tus metas personales y para ello, debes de tener la mente abierta y expandir tus horizontes.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La energía del día invita a observar con cautela antes de intervenir en situaciones complejas, por lo que debes de evitar ser confrontativo y buscar abordar las decisiones importantes con discreción y seguridad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es una jornada ideal para avanzar en proyectos personales o profesionales, pero debes de mantener la paciencia, evitando el caer en la impaciencia y tomar decisiones rápidas sin una meditación que le den firmeza a tu plan.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un buen momento para defender ideas con serenidad, debido a que la energía del día invita a mantener calma frente a situaciones que exigen determinación, y el Metal Yang impulsa decisiones que requieren confianza en uno mismo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es mejor actuar con discreción y paciencia, pues con el Tigre y el Metal Yang rigiendo el día, las actitudes competitivas se elevan, y se debe de evitar caer en discusiones y desafíos que no son necesarios y no llevarán a nada nuevo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es una jornada adecuada para tomar decisiones firmes, debido a que es importante que te enfoques en tus proyectos importantes y evites lanzar críticas demasiado directas hacia otros.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es un buen momento para liderar o apoyar iniciativas significativas, debido a que el Metal Yang favorece acciones decididas que fortalecen proyectos colectivos y se impulsa la valentía.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es una jornada adecuada para asumir desafíos importantes, pues la compatibilidad con la energía del Metal Yang y el Tigre del día, favorece entusiasmo y motivación para avanzar hacia nuevos objetivos.

Fuente Tribuna del Yaqui