(VIDEO) Gustavo Adolfo Infante prepara demanda contra Marco Chacón y exige que cubra honorarios legales

Ciudad de México.- Hoy se llevó a cabo la segunda audiencia del enfrentamiento legal entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, en el Poder Judicial de la CDMX. A la salida del recinto, el titular de De Primera Mano realizó un par de declaraciones centradas exclusivamente en Marco, ya que ahora está considerando demandarlo por falsedad de declaraciones.

De hecho, todo esto sucedió tras concluir la audiencia, a la que acudió acompañado por su abogada, Mariana Gutiérrez. Incluso señaló que Chacón perdió dos recursos de revocación ante el juez cuando intentó validar la cédula de su representante. No obstante, para el popular periodista de espectáculos y Gutiérrez, el hombre de 52 años de edad mintió a las autoridades bajo juramento.

Lo anterior debido a que presuntamente aseguró que no es una figura pública y desconoció videos de entrevistas que circulan en plataformas digitales desde hace más de 15 años. Ante esto, Gustavo arremetió en entrevista con diversos medios y reporteros, como Edén Dorantes, contra el hombre que inició un proceso legal en la Ciudad de México en abril de 2025, luego de que acusara al conductor de campañas de desprestigio, extorsión y control dentro del círculo familiar.

Marco Chacón y Maribel Guardia

Asimismo, contó ante las cámaras que Chacón le hizo bromas de índole sexual: "Llegó Chacón muy educado, me dio la mano… pero luego, cuando pasó un video de él, me dice: 'Te gusto, ¿verdad, cabr*n?'. Como que trae esa fijación sexual el señor". En otro momento comentó que está cansado de costear juicios innecesarios, por lo que de su parte no habrá conciliación y exige que el aludido se haga cargo de los honorarios de sus costosos abogados.

Es necesario destacar que quedan quince días para que se conozca la sentencia y, según las palabras de Gustavo, la audiencia de este martes fue una "derrota total" para Chacón. Por lo pronto, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema y evidentemente de los resultados tras tanta controversia entre estas dos figuras destacadas del entretenimiento mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui