Ana Bárbara reaparece con inesperado mensaje tras escándalo de infidelidad de su prometido, Ángel Muñoz

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Ana Bárbara, una vez más está dando de que hablar, debido a que es la primera reaparición pública que ha tenido desde que se desató el escándalo de infidelidad con su prometido, el agente de aduanas, José Ángel Muñoz, con un video en el que se dice que envía un inesperado mensaje ante esta situación en la que incluso su padre, Antero Ugalde, ha salido para arremeter en su contra.

Como se sabe, hace un par de días que en el programa El gordo y la flaca, se compartió una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, que aseguró que supuestamente tuvo una relación con Muñoz que comenzaría en septiembre del 2025, y en la cual él le habría dicho que ya no es feliz al lado de la denominada 'Reina Grupera', y que estaba pensando en separarse de ella desde hace varios meses.

Ante esta situación, Ángel salió a advertir a Adriana que si seguía hablando de esto, iba a tomar acciones legales, a la que ella declaró que no le teme porque tiene las pruebas para comprobar su inocencia ante esta situación. Por otro lado, además de los ataques de Don Antero, la cantante ha tenido que soportar los comentarios de "Yo lo dije", y "tuve razón" por parte de su hijastro, José Emilio Fernández Levy, que desde hace tres años venía acusándolo de violento, infiel e interesado.

Ahora, en medio de todo este escándalo, Ana a través de su cuenta de Instagram, compartió un video, en el cual se le observa dentro de un cuarto, acompañada de músicos, interpretando el tema Deja que salga la luna, compuesta por el fallecido y muy querido cantautor mexicano, José Alfredo Jiménez, mientras que ella usa unos lentes y un traje completamente negro, que dicen es un poderoso mensaje a la situación que enfrenta.

Aunque no habla directamente sobre lo que está enfrentando, se dice que el uso de la canción, el estilo que carga emocionalmente su interpretación, se dice que esta fue una manera de expresar sus emociones y que seguiría con Ángel. Pero, al haber defendido a Ángela Aguilar en el pasado, algunos de los comentarios que inundaron el video fueron críticas y burlas de esta situación:

Lo bueno que los dejaste ser felices".

¡Aquí ningún corazón se rompió!".

Ana, tú eres muy inteligente y debes entender que se enamoran".