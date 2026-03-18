Carlos Trejo dice que el triunfo de Alfredo Adame fue ilegal y reta a la comisión de box a dar la cara

Ciudad de México.- El polémico creador de contenido paranormal, Carlos Trejo, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Sale el Sol, en la que aseguró que el triunfo de Alfredo Adame en la pelea que protagonizaron para el proyecto Ring Royale, no es válida realmente, sino que fue ilegal y aseguró que hubo mano negra, por lo que retó a la comisión de box a dar la cara.

El pasado domingo 15 de marzo del 2026, después de siete años retándose a una pelea que no llegaba, en el evento del polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, Adame se coronó como el campeón, sin embargo, el denominado 'Cazafantasmas', dijo que esto no fue legal y que hubo mano negra, incluso acusó al llamado 'Golden Boy' de darle un "codazo ilegal" que era para que lo descalificaran.

Soy una persona que está acostumbrada a pelear porque hago este deporte, pero la realidad es que no me siento ni frustrado ni nada porque fue un robo, un robo cínico y descarado por parte de la comisión de box, quienes no hicieron algo, cuando estan ahi, revisando que se hiciera con legalidad

¡Adame responde a Trejo de supuesto 'CODAZO' que lo mandó a la lona! ¿Demandará a esposo de Karely Ruíz?#SaleElSolTV uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/m5w6vA1wkz — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) March 17, 2026

De la misma manera, aseguró que él sabe bien que hubo mano negra por la casa de apuestas, ya que si él llegaba a ganar iban a perder dinero, destacando que él no se presta a esas cosas, pero hay personas que sí y él sabe bien cómo es que se ponen de acuerdo para estas situaciones: "Yo soy incorruptible, por eso hay muchos realities que no me permiten ir porque saben que conmigo no hay de 'ponte de acuerdo'. Esto fue así y tuvieron que sacársela de la manga para que trataran de que yo perdiera".

Finalmente, el exparticipante de realitys como Inseparables, lanzó un reto directo y contundente al actual presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, en el que le pide que vaya a Sale el Sol para que de una explicación y dé la cara ante lo que pel afirma que es un fraude: "Exijo que venga aquí el señor Sulaiman. Ven aquí, a este programa, porque lo que hicieron es una burla para el deporte. Esto que hicieron y que no marcaron un codazo era para descalificar a cualquiera. Yo, aquí, que no pertenezco a tu comisión, te exijo que aclares esto".

Fuente: Tribuna del Yaqui