César Bono, a punto de morir: Sufrió incidente en restaurante y filtran VIDEO del terrible momento

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El reconocido actor y comediante mexicano, César Bono, recientemente causó terror en una restaurante en Guatemala, debido a que enfrente de los asistentes, mientras que comía, estuvo a punto de morir, ya que al disfrutar de su pollo frito sufrió un lamentable incidente en el que estaba comenzando a asfixiarse. En redes sociales se filtró video del terrible momento.

Como se sabe, desde el año del 2018, el actor de Defendiendo Al Cavernícola se encuentra atravesando por momentos de salud considerables que han preocupado a sus millones de fans, pues tras sufrir sus ocho infartos cerebrales y un infarto al corazón, ha enfrentado problemas de movilidad y de salud terribles, como en el 2022 que casi pierde la vida por una úlcera gástrica, que le provocó hemorragia interna y una severa infección, Clostridium difficile.

Pero el caso más reciente que alertó a los fans del querido intérprete de 'Frankie Rivers' fue el que comenzó el 2026 con dos costillas fracturadas, debido a que en su hogar se cayó. Ahora, este miércoles 18 de marzo del 2026, de nueva cuenta el actor de Vecinos está alertando sobre su estado de salud, a causa de que se filtró un video del momento en que dejó de respirar en un restaurante de Guatemala y tuvieron que auxiliarlo.

En el inicio del video, se puede ver tranquilo y feliz en compañía de dos amigos, que estaban grabando el momento en el que va a probar el pollo frito del restaurante al que fueron a comer, y cuando la cámara cambia a ellos que estaban hablando del lugar, cuando de repente se puede ver al actor comenzar con problemas para respirar, con claros signos de asfixia, mientras que alguien de fondo grita con desesperación: "Se está ahogando, se está ahogando".

En ese momento, las personas que estaban con Bono se lanzaron a su apoyo, pero como el celular se cayó ya no se pudo ver el resultado final de este terrible momento para los fans de la estrella de Televisa. Sin embargo, se ha dicho que por fortuna, los presentes lograron ayudarlo para expulsar el pedazo que lo asfixiaba y no sufrió daños graves, por lo que todo quedó en un susto que no acabó en algo mortal.

@leticia16501 Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro ? Revenge - sofians

Fuente: Tribuna del Yaqui