¿Claudia Sheinbaum y Adela Noriega, hermanas? Gobierno aclara esto de la actriz de Televisa y la presidenta

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, el Gobierno de México ha decidido tomarse un momento para aclarar los rumores de que la actriz de Televisa, desaparecida desde el 2008, Adela Noriega, aparentemente sí estaría en un manicomio y sería media hermana de la actual presidenta del país Azteca, Claudia Sheinbaum, la que según informes, la habría mandado a trasladar a una cárcel en México.

Desde hace varios años, el tema de la actriz de Fuego en la Sangre, ha dado mucho de que hablar, pues mucho se dijo sobre su desaparición de la vida pública de un momento a otro, incluso se dice que habría fallecido o que estaría en un manicomio por haberse involucrado con Carlos Salinas de Gortari. Ahora, hace un par de días comenzó a circular un video en el que supuestamente Sheinbaum está informando que Adela es su "hermana" y que "está en un manicomio desde hace 18 años", otros en los que aparentemente "será trasladada a una cárcel de máxima seguridad" y otro en el que solo la felicita por su cumpleaños.

Ahora, este miércoles 18 de marzo del 2026, durante la conferencia del Pueblo en la sección que es mayormente conocida como 'El Detector de Mentiras', que es actualmente coordinada por Miguel Ángel Eloarza Vázquez, acaba de afirmar que esto que se ha dicho de la líder política de México y de la actriz de Quinceañera es completamente falso y no son hermanas: "No comparten ningún vínculo familiar y la presidenta no la mandó a encarcelar".

De la misma manera, declararon que estas declaraciones fueron difundida por la cuenta revoluciontve en la plataforma digital de TikTok, señalando que el canal de esta página se dedica a esto específicamente, a crear videos y que monetiza con el material audiovisual que crea con inteligencia artificial, que son "historias de ficción con nombres reales" y son publicados casi de manera diaria para actualizar su página y ganar más.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Gobierno de México desmiente que la presidenta Claudia Sheinbaum y Adela Noriega sean hermanas, tras noticia falsa en redes socialesuD83DuDEABuD83DuDCF1



El Gobierno de México aclaró la difusión de contenidos falsos en redes sociales que aseguraban un supuesto vínculo familiar entre la… pic.twitter.com/km0ysLHbp6 — Debate (@ELDEBATE) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui