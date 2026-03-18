Ex Miss Universo asegura que su expareja la engañó con Ricky Martin y cuenta cómo lo descubrió (VIDEO)

Cartagena, Colombia.- En redes sociales se desató la locura cuando se volvió viral la entrevista que realizó la ex Miss Universo Bolívar 2024, Kelly Reales, para el programa El desorden de Marko, pues ahí reveló que terminó su relación con Max Barz cuando le fue infiel con nada más y nada menos que el reconocido cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien se divorció de Jwan Yosef en 2023.

¿Qué pasó exactamente?

De hecho, la modelo colombiana detalló que se dio cuenta de todo antes de un viaje a Tailandia y quien provocó que descubriera la verdad fue su mejor amigo, quien le mostró una historia en redes sociales. Además, mencionó que las habladurías sobre un vínculo romántico entre ambos ya llevaban tiempo; el asunto es que no quiso creer y prefirió seguir como si nada hasta que estalló el escándalo.

"Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta (…) En el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: 'Kelly, estos no son los pies de este man'. Y yo lo veo y no reconozco, le digo: 'Papi, no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente, ahora que llegue'", puntualizó la estrella, pero la cosa no quedó ahí, porque decidió corroborar la falta.

Captura de pantalla del video

El asunto se puso color de hormiga cuando ella y su novio iban a ir a una piscina y ahí le pidió de favor que le prestara unas chanclas, a lo que él accedió buscando unas que prácticamente no usaba. Una vez que se las entregó, se sorprendió al ver que lucían igual a las que estaban en la plataforma del intérprete de éxitos musicales como She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely y Tal vez.

Kelly se armó de valor y le comentó el asunto a esta persona: "Cuando ya yo lo enfrento y le digo todo, me dice: 'No, que nosotros somos amigos, que no pasa nada', que no sé qué, pero yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente, que no van conmigo y me largo para otro lado”. Es necesario resaltar que justo por aquellas fechas, en 2024, fueron captados Ricky y Barz en Tailandia, lo que hace que la versión de Reales sea todavía más sospechosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui