¿Gabriel Soto mintió? Irina Baeva afirma que no se ha ganado caso legal en contra de Laura Bozzo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, en una entrevista para medios de comunicación como Imagen TV, afirmó que por el momento, pese a lo dicho, no se ha ganado del todo el caso legal que tiene en contra de la polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, pues según sus declaraciones este aún sigue en proceso, ¿acaso Gabriel Soto mintió?

Como se sabe, a mediados del 2025, se dijo que ya se había dado la resolución de declarar culpable a la presentadora de Laura En América, ante la denuncia de Soto y Baeva por daño moral, después de que Laura dijera que la rusa no la representaba como mujer, sin embargo, Bozzo presentó una apelación y se le amparó, mismo que en febrero del 2026, según el actor de Televisa dijo que le fue negado y oficialmente había perdido, por lo que le debe de pagar a él e Irina dos millones de pesos.

Pero ahora, este miércoles 18 de marzo del 2026, Baeva durante una entrevista para Sale el Sol, afirmó que la realidad es que sigue en marcha su demanda por daño moral en contra de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pese a lo dicho anteriormente por Soto con el aparente fallo a su favor, dejando en claro que aún no está completamente cerrado, solo que está avanzado y sigue su curso tal cual como se comenzó.

Ante esto, la protagonista de Vino el Amor declaró que aunque ella quisiera hablar del tema, la realidad es que no puede dar los detalles de este polémico proceso que ya tiene más de cinco años en curso, destacando que los abogados siguen en acuerdos y aclarando detalles: "La verdad es que en estos momentos todavía no estoy autorizada a dar mayor explicación porque están terminando de fijarse los detalles y poniéndose de acuerdo los abogados".

Con respecto a si sigue en contacto con el actor de Mi Camino Es Amarte, Baeva prefirió no dar respuesta, y cuando se quiso cambiar al tema de su vida personal y su aparente relación sentimental con el empresario mexicano, Giovanni Medina, la actriz rusa dejó en claro que ella ya no piensa compartir detalles de su vida privada de manera pública y que solamente va a hablar de sus proyectos laborales: "Elijo estar de esta forma. Mi vida pública siempre va a ser mi trabajo".

Finalmente, sobre el hecho de si se arrepentía de haber llevado una vida privada muy pública al lado del exesposo de Geraldine Bazán, Irina declaró que no, que ella cree que en esta vida de todo se aprende, que nada es un erro, sino un aprendizaje del que algo se gana en todo momento: "Creo que todo en esta vida… no me arrepiento porque todo son aprendizajes".

Fuente: Tribuna del Yaqui