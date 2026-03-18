Guía básica sobre el dengue: Qué es, cómo se detecta, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Ciudad de México.- Debido a que no hizo suficiente frío durante la temporada invernal en Sonora, a inicios de este mes, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), el Gobierno del estado hizo un llamado a la población a seguir al pie de la letra las medidas de prevención necesarias contra el dengue, pues este virus puede causar graves consecuencias en caso de contraer la infección. A continuación, en TRIBUNA, todo lo que tienes que saber.

¿Qué es el dengue?

"Es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes", así inicia la definición de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, el Gobierno de México, a través de un comunicado, compartió el siguiente concepto: "Es la enfermedad producida por el virus del dengue (DENV), perteneciente a la familia Flaviviridae, género Flavivirus".

De hecho, hay cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Además, puede provocar dengue grave si una persona que ya fue infectada contrae otro serotipo distinto al de la primera infección, por lo que, si esto ocurre, existe un alto riesgo de hemorragia grave, shock e incluso la pérdida de la vida. De ahí la importancia del diagnóstico rápido de la enfermedad para que pueda ser atendida a tiempo.

Es una infección

DENV-1: Por lo general es el primero en introducirse en zonas donde el dengue no era endémico. En cuanto a los síntomas, ocasiona fiebre alta, dolor de cabeza intenso y malestar muscular.

DENV-2: En este caso es más agresivo y, por ende, las posibilidades de que la enfermedad se agrave son mayores, sobre todo cuando las personas ya han sido infectadas previamente. Cabe resaltar que aquí los síntomas suelen incluir sangrados y shock, y el cuadro puede avanzar más rápido.

DENV-3: A pesar de que no es tan común, sigue siendo peligroso y con riesgo hemorrágico; además, puede provocar manifestaciones severas si existe coinfección con otros serotipos.

DENV-4: Es menos frecuente que el DENV-1 y el DENV-2, y los síntomas al inicio suelen ser leves; sin embargo, es importante dejar en claro que representa una amenaza significativa en regiones endémicas.

¿Cómo se diagnostica?

Para empezar, es necesario realizar pruebas de sangre. Si la infección es aguda (días 1 a 5 desde el inicio de los síntomas), se toma una muestra para detectar el virus mediante pruebas como RT-PCR en tiempo real o NS1. Por el contrario, si el paciente está en fase de recuperación o convalecencia (a partir del sexto día desde el inicio de los síntomas), se procede a tomar una muestra de sangre para detectar anticuerpos IgM e IgG. Igualmente, se puede optar por realizar el aislamiento viral en suero, líquido cefalorraquídeo o biopsia hepática.

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¿Cómo prevenir el dengue?

Usar repelente, procurar que el hogar o el sitio donde se hospede cuente con mosquiteros, evitar lugares infestados de mosquitos y no olvidar consultar al médico si se presenta fiebre. Una vez que se contrae la enfermedad, el tratamiento consiste en reposo, abundantes líquidos y paracetamol para aliviar la fiebre; en ciertos casos específicos puede ser necesaria la hospitalización cuando el cuadro de salud empeora.

Fuente: Tribuna del Yaqui