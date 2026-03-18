Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 19 de marzo 2026: La fortuna de tu signo zodiacal con últimos grados de Sol en Piscis

Ciudad de México.- El jueves 19 de marzo de 2026 trae una energía de cierre, como si el universo estuviera bajando la intensidad antes de un cambio importante. El Sol está en sus últimos grados de Piscis, a punto de cambiar de signo, lo que intensifica la sensibilidad, los recuerdos y esa sensación de "algo está por terminar". Nana Calistar diría: "Si hoy sientes que algo no avanza, no lo fuerces… porque tal vez no es atraso, es el universo obligándote a mirar lo que no querías ver".
Es una vibra ideal para soltar, perdonar y dejar de cargar historias que ya cumplieron su ciclo. A la par, Mercurio retrógrado sigue metiendo su cucharita, provocando encuentros inesperados, mensajes que llegan tarde o verdades que ya no se pueden seguir evitando.
Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 19 de marzo de 2026
- Aries
Ya no estás para perder el tiempo con gente que no sabe ni lo que quiere. Este jueves te cae el veinte de algo importante. En el amor, o avanzan o se despiden… pero medias tintas ya no.
- Tauro
Te vas a dar cuenta de que has estado aguantando más de lo que deberías. Este día es para poner límites sin culpa. En el amor, alguien podría reclamarte atención que no supo darte antes.
- Géminis
Te llega información que cambia el juego, así que abre bien los ojos y no confíes en la primera versión. En el amor, cuidado con promesas recicladas… no todo lo que brilla es sinceridad.
- Cáncer
Andas sintiendo mucho y pensando poco, y eso te puede meter en rollos. Baja la intensidad. En el amor, alguien podría tocar fibras sensibles… decide si vale la pena abrir esa puerta.
- Leo
Este jueves te enseña que no siempre ganas por imponer, sino por saber retirarte a tiempo. En el amor, deja de rogar atención… quien quiere, está.
- Virgo
Te cae un momento de claridad fuerte: eso que no querías ver ya no lo puedes ignorar. En el amor, podrías darte cuenta de que alguien no está en la misma sintonía que tú.
- Libra
Deja de justificar lo injustificable. Este día te pide equilibrio real, no aparente. En el amor, si no te dan lo que tú das, es momento de replantearte todo.
- Escorpio
Te enteras de algo o percibes una vibra rara… y no estás equivocado. Tu intuición anda filosa. En el amor, evita confrontar sin pruebas, pero tampoco te hagas el ciego.
- Sagitario
Se te caen planes o cambian de última hora, pero ojo: eso que no se dio te está evitando algo peor. En el amor, alguien podría reaparecer con intenciones que no son tan claras.
- Capricornio
Andas cargando responsabilidades que ni son tuyas. Este jueves es para soltar y priorizarte. En el amor, alguien podría pedirte más de lo que está dispuesto a dar.
- Acuario
Tu mente anda inquieta, cuestionando todo… y haces bien. Este día te empuja a romper ideas que ya no te sirven. En el amor, deja de racionalizar tanto y siente un poco más.
- Piscis
Estás cerrando ciclo personal, y eso se siente. Este jueves puede traerte una despedida emocional o una decisión importante. En el amor, si duele pero no suma… ya sabes qué hacer.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.
Fuente: Tribuna del Yaqui