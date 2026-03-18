La energía favorece la acción y creatividad: Esto te depara tu signo del Horóscopo Chino este 18 de marzo

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino actualmente se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este miércoles 18 de marzo del 2026, en el al parecer la energía favorece la acción y creatividad, ¿acaso habrá suerte para el ámbito laboral y personal?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata ( 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 ): algo en el ambiente del día despierta tu instinto para detectar oportunidades donde otros ven confusión. El Metal Yin te ayuda a analizar con mayor claridad ciertas conversaciones o propuestas que aparecen en tu entorno. No es momento de apresurarse, sino de observar y elegir el momento adecuado para actuar. Una charla aparentemente trivial podría revelar información importante. Si mantienes la mente abierta, podrías adelantarte a una situación que favorezca tus intereses

( ): algo en el ambiente del día despierta tu instinto para detectar oportunidades donde otros ven confusión. El Metal Yin te ayuda a analizar con mayor claridad ciertas conversaciones o propuestas que aparecen en tu entorno. No es momento de apresurarse, sino de observar y elegir el momento adecuado para actuar. Una charla aparentemente trivial podría revelar información importante. Si mantienes la mente abierta, podrías adelantarte a una situación que favorezca tus intereses Búfalo ( 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 ): la energía del Conejo puede resultarte un poco más cambiante de lo que te gusta, pero el Metal Yin te ofrece algo que valoras mucho: claridad. Hoy podrías comprender mejor la actitud de alguien cercano o encontrar una solución práctica para un asunto pendiente. Conviene escuchar antes de emitir una opinión definitiva. La paciencia que te caracteriza terminará marcando la diferencia. A veces avanzar despacio es la mejor estrategia

( ): la energía del Conejo puede resultarte un poco más cambiante de lo que te gusta, pero el Metal Yin te ofrece algo que valoras mucho: claridad. Hoy podrías comprender mejor la actitud de alguien cercano o encontrar una solución práctica para un asunto pendiente. Conviene escuchar antes de emitir una opinión definitiva. La paciencia que te caracteriza terminará marcando la diferencia. A veces avanzar despacio es la mejor estrategia Tigre ( 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 ): el ritmo del día te pide bajar un poco la intensidad y prestar atención a los detalles. El Metal Yin resalta aspectos de una situación que quizá habías pasado por alto. No se trata de frenar tu impulso natural, sino de dirigirlo con más precisión. Una conversación sincera podría cambiar la perspectiva de un asunto importante. Cuando combinas valentía con inteligencia emocional, tu fuerza se vuelve mucho más efectiva

( ): el ritmo del día te pide bajar un poco la intensidad y prestar atención a los detalles. El Metal Yin resalta aspectos de una situación que quizá habías pasado por alto. No se trata de frenar tu impulso natural, sino de dirigirlo con más precisión. Una conversación sincera podría cambiar la perspectiva de un asunto importante. Cuando combinas valentía con inteligencia emocional, tu fuerza se vuelve mucho más efectiva Conejo ( 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 ): cuando el día está regido por tu propio signo, las emociones suelen sentirse con mayor intensidad. El Metal Yin te invita a usar tu sensibilidad como herramienta de comprensión, no como motivo de preocupación. Es un buen momento para resolver un asunto personal o aclarar un malentendido. Tu intuición estará especialmente afinada. Si confías en ella, sabrás exactamente qué decir y cuándo hacerlo

( ): cuando el día está regido por tu propio signo, las emociones suelen sentirse con mayor intensidad. El Metal Yin te invita a usar tu sensibilidad como herramienta de comprensión, no como motivo de preocupación. Es un buen momento para resolver un asunto personal o aclarar un malentendido. Tu intuición estará especialmente afinada. Si confías en ella, sabrás exactamente qué decir y cuándo hacerlo Dragón ( 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 ): no todo se resuelve con fuerza o determinación, y hoy podrías comprobarlo. El Conejo te recuerda que la diplomacia también abre puertas importantes. El Metal Yin favorece conversaciones donde cada palabra tiene peso. Un acuerdo o entendimiento podría surgir si decides escuchar más de lo habitual. La inteligencia estratégica será tu mejor carta

( ): no todo se resuelve con fuerza o determinación, y hoy podrías comprobarlo. El Conejo te recuerda que la diplomacia también abre puertas importantes. El Metal Yin favorece conversaciones donde cada palabra tiene peso. Un acuerdo o entendimiento podría surgir si decides escuchar más de lo habitual. La inteligencia estratégica será tu mejor carta Serpiente ( 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 ): este tipo de energía suele resultarte interesante porque favorece la observación silenciosa. El Metal Yin potencia tu capacidad para leer entre líneas y comprender lo que otros realmente piensan. Hoy podrías descubrir una verdad que cambia tu percepción de una situación. No hace falta reaccionar de inmediato. A veces saber algo antes que los demás ya es una ventaja

( ): este tipo de energía suele resultarte interesante porque favorece la observación silenciosa. El Metal Yin potencia tu capacidad para leer entre líneas y comprender lo que otros realmente piensan. Hoy podrías descubrir una verdad que cambia tu percepción de una situación. No hace falta reaccionar de inmediato. A veces saber algo antes que los demás ya es una ventaja Caballo ( 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 ): tu naturaleza dinámica puede sentirse un poco limitada por la atmósfera más reflexiva del día. Sin embargo, si decides adaptarte, el Metal Yin podría darte una claridad sorprendente. Una conversación o encuentro casual podría ofrecer una idea valiosa. No subestimes el poder de escuchar con atención. En ocasiones, el verdadero avance comienza con una pausa

( ): tu naturaleza dinámica puede sentirse un poco limitada por la atmósfera más reflexiva del día. Sin embargo, si decides adaptarte, el Metal Yin podría darte una claridad sorprendente. Una conversación o encuentro casual podría ofrecer una idea valiosa. No subestimes el poder de escuchar con atención. En ocasiones, el verdadero avance comienza con una pausa Cabra ( 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 ): la energía del Conejo suele resultarte especialmente armónica, y hoy podría sentirse como un pequeño respiro emocional. El Metal Yin favorece la creatividad y las reflexiones profundas. Quizás aparezca una idea que merezca desarrollarse con más tiempo. También es un buen momento para hablar desde el corazón con alguien cercano. La sinceridad fortalecerá vínculos importantes

( ): la energía del Conejo suele resultarte especialmente armónica, y hoy podría sentirse como un pequeño respiro emocional. El Metal Yin favorece la creatividad y las reflexiones profundas. Quizás aparezca una idea que merezca desarrollarse con más tiempo. También es un buen momento para hablar desde el corazón con alguien cercano. La sinceridad fortalecerá vínculos importantes Mono ( 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 ): tu mente rápida podría detectar hoy oportunidades interesantes en medio de conversaciones o intercambios de ideas. El Metal Yin te da precisión para expresar lo que piensas sin necesidad de exagerar. Sin embargo, conviene evitar comentarios irónicos que puedan malinterpretarse. La diplomacia será más efectiva que la astucia directa. Si juegas bien tus cartas, podrías ganar terreno sin que otros lo noten

( ): tu mente rápida podría detectar hoy oportunidades interesantes en medio de conversaciones o intercambios de ideas. El Metal Yin te da precisión para expresar lo que piensas sin necesidad de exagerar. Sin embargo, conviene evitar comentarios irónicos que puedan malinterpretarse. La diplomacia será más efectiva que la astucia directa. Si juegas bien tus cartas, podrías ganar terreno sin que otros lo noten Gallo ( 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 ): la energía del día puede activar cierta sensibilidad frente a críticas o desacuerdos. El Metal Yin amplifica tu tendencia a analizar cada detalle, lo que podría generar tensiones si no se maneja con calma. Antes de responder, conviene tomar distancia y observar la situación desde otra perspectiva. No todo requiere una reacción inmediata. A veces la serenidad vale más que tener la última palabra

( ): la energía del día puede activar cierta sensibilidad frente a críticas o desacuerdos. El Metal Yin amplifica tu tendencia a analizar cada detalle, lo que podría generar tensiones si no se maneja con calma. Antes de responder, conviene tomar distancia y observar la situación desde otra perspectiva. No todo requiere una reacción inmediata. A veces la serenidad vale más que tener la última palabra Perro ( 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 ): la jornada favorece conversaciones honestas que ayudan a aclarar situaciones pendientes. El Metal Yin aporta claridad emocional para expresar lo que realmente sientes. Alguien cercano podría valorar especialmente tu sinceridad. No hace falta exagerar ni dramatizar, basta con hablar desde la verdad. La confianza que generes hoy podría fortalecerse a largo plazo

( ): la jornada favorece conversaciones honestas que ayudan a aclarar situaciones pendientes. El Metal Yin aporta claridad emocional para expresar lo que realmente sientes. Alguien cercano podría valorar especialmente tu sinceridad. No hace falta exagerar ni dramatizar, basta con hablar desde la verdad. La confianza que generes hoy podría fortalecerse a largo plazo Cerdo ( 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 ): hay días en los que el ambiente parece invitar a disfrutar de la calma, y este es uno de ellos. El Conejo armoniza con tu naturaleza, mientras el Metal Yin aporta claridad para ordenar pensamientos o emociones. Podrías encontrar inspiración en algo simple: una conversación, una lectura o una idea que aparece de repente. Permítete bajar el ritmo. A veces las mejores decisiones nacen en momentos de tranquilidad

Fuente Tribuna del Yaqui