La nueva serie de 'Scooby-Doo' en Netflix ya tiene protagonistas; estos son los actores confirmados

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix confirmó al elenco principal que integrará su nueva serie de Scooby-Doo. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó la fotografía de Misterio a la Orden, cuyos miembros son Daphne (Mckenna Grace), Shaggy (Tanner Hagen), Velma (Abby Ryder Fortson) y Fred (Maxwell Jenkins). Aquí, en TRIBUNA, te enterarás de todo lo que se está comentando.

De hecho, fueron meses de especulaciones, pues al igual que otros proyectos que el mundo del entretenimiento estadounidense está reviviendo, en este caso los fans del proyecto original tenían la duda de qué actores le darían vida a sus entrañables personajes. Ahora finalmente se destaparon los más importantes, aunque sigue faltando el resto del elenco, que seguro se conocerá cuando se acerque la fecha de estreno.

Recordemos que la compañía planea contar la historia desde sus inicios a manera de precuela. Es así que conoceremos sus experiencias desde antes de que se volvieran un equipo, abordando cómo se conocieron y, en efecto, cuándo nació Mystery Inc. Un detalle importante es que en la serie trabajará Frank Welker, dándole voz a Scooby-Doo, algo que tiene felices a la mayoría porque es quien inicialmente interpretó al perrito.

McKenna Grace compartió una foto

¿De qué va la serie?

"Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural", indicó Variety, agregando: "Junto con la pragmática y científica Velma (Fortson), una chica del pueblo, y el extraño, pero siempre guapo, chico nuevo, Freddy (Jenkins), se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos".

Introducing the cast of the live action Scooby-Doo series!



Mckenna Grace as Daphne

Tanner Hagen as Shaggy

Abby Ryder Fortson as Velma

Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/igiv7YwlTP — netflix7 (@netflix) March 18, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que contará con ocho episodios y en el área de producción estará Greg Berlanti, responsable de éxitos como Sabrina, Riverdale y el Arrowverso. Ahora bien, en cuanto al estreno, se prevé para el verano de 2027 y el rodaje comenzará a finales de abril de 2026 en Atlanta, Georgia, finalizando aproximadamente en septiembre del mismo año. ¿Estás planeando verla?

Fuente: Tribuna del Yaqui