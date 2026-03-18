Mauricio Ochmann responde contundente a mujer con cáncer que lo acusa a de despojarla de su hogar

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador nacido en Estados Unidos, Mauricio Ochmann, ha decidido defender su inocencia ante señalamientos en su contra, por lo que ha dado una contundente respuesta a una mujer con cáncer que a través de redes sociales reveló que lo acusó legalmente de haberla despojado de su hogar a la fuerza y de manera ilegal.

El pasado martes 17 de marzo del 2026, a través de las redes sociales del periodista Paco Zea, salieron a la luz documentos de una demanda en contra de Ochmann, en la que se dice que una mujer de la tercera edad con cáncer, identificada como Ingrid Margarita, lo denunció por los presuntos delitos de despojo y daño en propiedad, en el exclusivo sector de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, Morelos.

Según lo que se lee en la documentación de la Fiscalía, la mujer alega que el exparticipante de De Viaje Con Los Derbez, adquirió un terreno contiguo y ordenó demoler un muro perimetral, bloqueando supuestamente el acceso a la residencia de la denunciante, incluso también han señalado que el polémico actor de Victoria cuenta con escoltas armados y una actitud prepotente que obligó a la Fiscalía General del Estado a otorgar medidas de protección para la mujer antes mencionada.

ACTOR Mauricio Ochmann ES DENUNCIADO ANTE LA Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos



Vía @Tony_DiazRep



La señora Ingrid Margarita, adulta mayor y paciente oncológica, es propietaria de un inmueble ubicado en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en el municipio de… pic.twitter.com/L9TpGbC3z2 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 17, 2026

Ante todo este escándalo, el exesposo de Aislinn Derbez, a través de las historias de su cuenta de Instagram, compartió una foto en la que se lee la frase: "Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro", que son señaladas como su manera de afirmar que no hay evidencias que pueda confirmar todo lo que aparece en el documento, anteriormente mencionado, restándole credibilidad a lo dicho por el periodista.

De la misma manera, poco después lanzó un comunicado a través de las redes sociales de su agencia de representación, en la que defiende que es un hombre de integridad y valores, entre los que destaca que es alguien pacífico y empático, en el que niega categóricamente haber utilizado fuerza pública o privada con tintes violentos en este proceso, dejando en claro que tiene como comprobar su inocencia: "La verdad siempre saldrá a la luz".

Mauricio pide pruebas de lo que se le acusa. Instagram @mauochmann

Fuente: Tribuna del Yaqui