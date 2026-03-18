Pese a rivalidad, Adrián Marcelo felicita a Poncho de Nigris por enorme éxito de Ring Royale

Monterrey, Nuevo León.- El creador de contenido regiomontano Poncho de Nigris culminó la primera edición de su evento de boxeo, Ring Royale, logrando un notable nivel de espectadores en la Arena Monterrey. La función albergó diferentes combates que capturaron el interés de los asistentes y generaron una respuesta masiva en redes sociales. Durante el desarrollo de la cartelera, los usuarios interactuaron de manera constante en diversas plataformas, lo que permitió posicionar el evento entre los temas más comentados de la noche a nivel nacional.

Tras el gran recibimiento de esta propuesta de entretenimiento, múltiples figuras de la televisión y creadores de contenido han manifestado su intención de subir al cuadrilátero en la siguiente entrega. Ante estas peticiones, el propio organizador confirmó que tiene contemplado ponerse los guantes y participar como peleador en una futura convocatoria. Esta noticia amplía las proyecciones sobre el formato, el cual fusiona el deporte de contacto con personalidades del Internet.

El alcance de Ring Royale también propició reacciones de colegas del medio. A través de la plataforma X, Adrián Marcelo reconoció el resultado obtenido por Poncho de Nigris. A pesar de las peleas que ambos han mantenido en el pasado, el exparticipante de realities decidió enviar un mensaje constructivo al esposo de Marcela Mistral. En su publicación, destacó que la constancia y el trabajo continuo en la industria suelen dar frutos positivos.

Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto. Eso es lo que hace un regio ejemplar. No somos amigos, pero te respeto y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena", se lee.

Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le chingas y te levantas todos los días, aunque el “viento esté en contra”, las cosas tienden a funcionar.



Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través… — adrián marcelo (@adrianm10) March 18, 2026

Por otro lado, el entorno familiar del organizador también compartió palabras de apoyo. Aldo de Nigris, sobrino del creador de contenido, externó sus impresiones frente a los medios de comunicación. Relató que los días anteriores a la función estuvieron marcados por mucha tensión y trabajo intenso, sumado a ciertas complicaciones de contratos que limitaron las declaraciones de su tío frente a otros temas.

Sin embargo, enfatizó que todo el esfuerzo de planeación se justificó al observar el resultado en la Arena Monterrey. El joven indicó sentirse sumamente orgulloso de la dedicación mostrada, afirmando que la familia entera celebra el buen cierre de esta iniciativa deportiva. "Todos los esfuerzos y todas las críticas valieron la pena. Fue un súper eventazo y muy orgulloso de toda la familia2, compartió.

Tío y sobrino, pero también equipo, apoyo y corazón ?? @_PonchoDeNigris



No te pierdas el nuevo Vlogcito https://t.co/DPkumMx7EU pic.twitter.com/8xBTHjZcDr — Aldo T De Nigris World (@aldoTDN_world) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui