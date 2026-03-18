¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Avance para este miércoles 18 de marzo del 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los mismos integrantes de los azules, debido a que se ha visto que estarían muy presionados para ganar ante sus derrotas consecutivas, y según los spoilers de este miércoles 18 de marzo del 2026, ya se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, además de la que es el segundo Token Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los rojos van a pasar por un momento de mucha suerte y van a tener en problemas a los azules en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir dejar con las manos vacías al equipo de Evelyn Guijarro, los cuales van a tener una pelea tensa por

Aunque no se sabe en concreto quién se llevaría el Token Femenino, en esta semana 25, que va a dar una importante ventaja a en el Duelo de Eliminación para quienes pierdan la Serie por la Supervivencia, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que las mujeres rojas y vayan a quedarse con esta presea, sería una Mati Álvarez o Jazmín Hernández, que han estado básicamente invictas.

La presión sigue incrementando en cada uno de nuestros atletas y la competencia sigue avanzando, elevándose el nivel. uD83DuDE31



¿Listos para un miércoles colosal? Nos vemos en #ExatlónMéxico a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/vlqKH0WXB2 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 18, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque en adelantos Antonio Rosique dice que es algo que todos desean y deben de darlo todo. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el de los rojos, que lidera El Mono Osuna, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de rojo, como el pasado 17 de marzo.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules ganen ambas.

Fuente: Tribuna del Yaqui