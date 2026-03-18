Tras accidente, Evelyn Guijarro pediría descanso en 'Exatlón México'; reportan delicada a la atleta azul

Ciudad de México.- Después del terrible accidente que sufrió la lanzadora de jabalina profesional, Evelyn Guijarro, en la pista de lodo del Exatlón México, al parecer habría pedido a producción un descanso de la competencia, o sea no salir a las pistas por un par de días en lo que sana su lesión en el ojo, ya que no se sentiría nada bien para realizar estos esfuerzos. En redes reportan delicada a la atleta azul.

El pasado lunes 16 de marzo de este 2026, Evelyn mientras que estaba disputando su punto ante la jugadora de rugby, Jazmín Hernández, en uno momento en que estaba corriendo para regresar a la zona de lanzamiento se golpeó con una cuerda en la cara, raspándose la zona del parpado del ojo, que le dejó una herida abierta. Y aunque en ese momento continuó y ganó su punto para La Ventaja, se dice que estos días ha presentado muchas molestias y complicaciones.

Según los informes que se han dado en X, anteriormente conocido como Twitter, el ojo de Evelyn no está bien, sino por el contrario que está más inflamado. Ante esto, una de las usuarias en redes sociales y que apoya a los azules, señaló que a producción debería de proteger a la denominada 'Sniper', asegurando que en las competencias del pasado martes 17 de marzo cuidaba que nada le cayera al ojo.

Eve en el inicio tratando que no le llegara el agua toda mugrosa al ojo uD83DuDE1E deberían cuidarla más, estúpidos — Erika ? (@ErikaRaamirez) March 18, 2026

Ante esto, otra usuaria, declaró que Evelyn ya le pidió a los altos mandos que le dieran uno o dos días para descansar, ya que no solo le duele el ojo, sino que sigue supurando, o sea le sale sangre y un líquido de la herida, que indicaría que se le estaría infectando, pero que no se lo permitieron y además la expusieron a través de Antonio Rosique: "Evelyn le pide a producción no pasar en el día de la villa ya que le ardía el ojo, fue con el doctor y le dijo que le supuraba liquido en el golpe dónde el ojo, llega al acuerdo que no va a pasar, le avisa al doctor, producción se enoja con ella porque no quieren que descanse".

Evelyn le valió mad... y no pasó, producción se enoja aún más y manda a Rosique a decir y exhibir que por decisión de Evelyn no pasaría, los próximos días producción le dicen a Evelyn que tiene que pasar si o si sea como sea que tenga el ojo", agregó.

Según la usuaria, lo que le sucedió a Guijarro no fue un golpe menor, sino que tiene una inflamación muy severa y es algo delicado, ya que sigue supurando, pero están haciendo todo lo posible para que no se note que en realidad la atleta no debería de estar pasando y no debía de competir por el Duelo de los Enigmas: "El punto aquí, es que el golpe y rozón que se llevó no fue cosa ligera, la inflamación te lo dice, por eso evitan enfocarla mucho para que no se vea, y también evitan entrevistarla porque Eve se enoja con ellos, ¿que le costaba a producción dejar que Eve se recuperará por lo menos ese día?", concluyó.

#ExatlonMexico Por si no sabían, Evelyn le pide a producción no pasar en el día de la villa ya que le ardía el ojo, fue con el doctor y le dijo que le supuraba liquido en el golpe dónde el ojo, llega al acuerdo que no va a pasar, le avisa al doctor, producción se enoja con ella… https://t.co/LvYelUowNZ pic.twitter.com/jbbl4KA5DY — NML|JxT uD83DuDC97 (@sweetxbleach) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui