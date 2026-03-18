Tras derrota de Chuy Almada, Alberto del Río lo amenazaría de muerte; 'El Toro' demandaría a 'El Patrón'

Ciudad de México.- Tal parece que la rivalidad pasó del ring a temas personales peligrosos pues dicen que Alberto del Río, después de que fuera derrotado por Chuy Almada, habría perdido por completo la cabeza ante la ira e impotencia de no conseguir el triunfo, y por eso es que supuestamente amenazaría de muerte al deportista sonorense conocido como 'El Toro', quién no perdería el tiempo y demandaría a 'El Patrón' por este motivo.

El pasado domingo 15 de marzo de este 2026, se realizó el evento Ring Royale en el que durante la pelea del exluchador de la WWE y el boxeador sonorense, se salió de control y los equipos de ambos se metieron al ring, incluso la boxeadora profesional, 'La Barby' Juárez, que apoyó en el evento, se metió a regañar a Alberto por su falta de profesionalismo al ser el que comenzó con todo el alboroto: "Usted es un deportista, como deportista profesional es tu seriedad. Ni modo a veces se pierde y a veces se gana, la vida da revancha usted lo sabe, cabeza fría".

Pese a que ni por ello pausaron la pelea, Alberto siguió provocando a Chuy y al final lo descalificaron, siendo automática su derrota. Lo que parecía que ya había terminado con esta pelea, al parecer no ha hecho más que empezar, según el reportero Gabo Cuevas, que aseguró en su canal de YouTube que 'El Patrón', en camerinos buscó al exparticipante de Exatlón Estados Unidos y lo amenazó de muerte enfrente de su esposa y todo su equipo.

Chuy Almada vs Alberto del Rio uD83EuDD4A



El evento más random y más naco de la historia. Me encanta. #RingRoyale pic.twitter.com/CDHfTexgJw — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) March 16, 2026

Según los informes del exreportero de Venga la Alegría, Almada no se inmutó y simplemente grabó el momento de las amenazas de muerte del exluchador profesional, con las cuales analizan el demandar al exparticipante de La Granja VIP y solicitar medidas de protección para el sonorense y su familia: "El chisme es que la agencia de Chuy quiere actuar legalmente por las amenazas que recibió, porque astutamente su equipo grabó todo"

De la misma manera, Cuevas destacó que 'El Patrón' fue "una vergüenza" y pidió a Poncho y a aquellos que quieran hacer esto, que pongan por contrato que nadie del equipo pueda intervenir en la pelea, por respeto al que sí se preparó y a aquellos que hicieron todo lo posible para comprar su boleto y se dieron el tiempo para verlo, además de tomar acciones legales en cuanto se realicen amenazas de una parte. Cabe mencionar que hasta el momento, ni el exparticipante de Guerreros 2020 y Alberto no se han pronunciado.

Fuente: Tribuna del Yaqui