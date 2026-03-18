¡Una millonada! David Faitelson pone precio para subirse al ring contra Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México.- En los últimos meses, el mundo del streaming vive un auge en eventos deportivos, especialmente con funciones de boxeo que tienen como principal atractivo enfrentar a personalidades de internet. En este contexto, David Faitelson dejó abierta la posibilidad de medirse en un combate amateur ante Cuauhtémoc Blanco, aunque puso sobre la mesa una fuerte exigencia económica como condición principal.

La rivalidad entre el comunicador de origen israelí y la exestrella del América se remonta a más de dos décadas, cuando Blanco le propinó un golpe en el rostro a David, el cual fue captado en video y posteriormente transmitido por la televisora en la que trabajaba. A pesar de que, según declaraciones de ambos protagonistas, sus diferencias han quedado atrás, este episodio sigue siendo uno de los más recordados y recurrentes en redes sociales.

La propuesta de este combate surgió por parte de Alfonso de Nigris, conductor, actor y reciente organizador del Ring Royale, un evento que abarrotó la Arena Monterrey con múltiples peleas de boxeo amateur. El también influencer lanzó un mensaje en su cuenta de X, invitando a Faitelson y a Blanco a ponerse los guantes y escribir un nuevo capítulo de su historia, pero ahora arriba del ring.

'Poncho' de Nigris lanzó el reto para que Faitelson y Blanco se enfrenten

En un inicio, la respuesta del comunicador fue una negativa tajante, argumentando que el respeto que le tiene al boxeo no le permitiría participar en una pelea amateur; sin embargo, minutos después matizó su postura. Faitelson respondió a la propuesta de 'Poncho', asegurando que aceptaría sin recibir pago alguno, siempre y cuando la organización realice una donación de 10 millones de pesos a una institución dedicada a apoyar a niños con discapacidad.

Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.

Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby…

Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar.

Abrazo. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 18, 2026

La respuesta generó furor entre miles de internautas, quienes de inmediato alentaron a De Nigris a reunir la cantidad solicitada para concretar el combate. Incluso, un tipster aseguró que estaría dispuesto a cubrir una parte considerable del monto exigido por Faitelson para que la pelea pueda llevarse a cabo.

Yo pongo un millón más lo que me vas a pagar @_PonchoDeNigris https://t.co/P4kQuNcmJa — PauloDybola (@PauloChavira) March 18, 2026

Hasta el momento, no ha habido una postura oficial por parte de Cuauhtémoc Blanco, aunque personas cercanas aseguran que ya está enterado de la propuesta y analiza su respuesta. De manera extraoficial, trascendió que la próxima edición del Ring Royale podría realizarse en noviembre de 2026, lo que daría margen suficiente para que Faitelson y el ahora diputado federal se preparen físicamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui